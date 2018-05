El "poderoso tuit" que provocó un cambio en la estrategia de producción y precios de la OPEP

Economía

30-05-2018 A partir de un comentario de Donald Trump en Twitter, se disparó una revisión de la estrategia comercial por parte de Arabia Saudita y los principales exportadores de petróleo. También se sumaron el ruso Vladimir Putin y el gobierno indio a las críticas por lo que consideran un precio excesivo

Arabia Saudita, que es elacaba de hacer un importante, pues en solo seis semanas pasó de defender una política ascendente de precios a tratar deque había llevado al Brent a u$s80 por barril.El girode los mercados petroleros, ya que golpeó los precios de las acciones de las grandes petroleras y de losy dio lugar acon otros miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).Fue el propio, Khalid al-Falih, quien dijo el viernes que las conversaciones con Rusia para reducir los recortes de suministro están en marcha, aunque aún no se ha tomado ninguna decisión en concreto, pues esperan la próxima reunión de la OPEP en junio, cuando se decidiráLa última gran escalada del precio se registró a principios de este mes, cuandoluego de que la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , dedespertara preocupaciones sobre el suministro del oro negro.El analista internacional Fabio David Nieto, señala que de llevarse a cabo el cambio de política por parte de la OPEP sería "una decisión estratégica", pues "la competencia imperfecta del mercado mundial de crudo ya no está dada por la manipulación de precios,que se hacían los analistas eraPara la mayoría todo pasó por las amenazas al suministro surgidas por laa las exportaciones de petróleo de Irán a principios de este mes y elPero existe consenso en afirmar que, ya que recientementepara arremeter contra la ofensiva del cártel por precios más altos., tuiteó. "¡Los precios del petróleo estánSu intervención no hizo otra cosa queque tenía su país y otros países consumidores, por la escalada de los precios que pasaronEl tuit no pasó desapercibido, ya que el viernes pasado el, Khalid Al-Falih, dijo que su país compartía la "ansiedad" de sus clientes.Y luegoque casi dio luz verde para una, diciendo que la OPEP y sus aliados "probablemente" impulsarían la producción el segundo semestre del año.dijo Bob McNally, fundador de la consultora RapidanEnergyGroup y ex funcionario de la Casa Blanca. "El mensaje fue entregado fuerte y claro a Arabia Saudita".Después de los comentarios de Al-Falih, realizados tras una reunión con su homólogo ruso en San Petersburgo, el viernesel barril en Nueva York y volvió a ceder este lunes.Peroque presionó a Riad para cambiar de rumbo, pues también se escucharon otras voces, aunque un poco más diplomáticamente que Trump DharmendraPradhan, el, dijo que llamó a Al-Falih y "expresé mi preocupación por el aumento de los precios del crudo".El tuit de Trump apareció en el mismo momento en que varios funcionarios de la OPEP se encontraban en una reunión en el hotel Ritz-Carlton en Jeddah, en la costa del mar Rojo de Arabia Saudita, ya un mensaje que tomaron como una intervención significativa."Estábamos en la reunión en Jeddah,, dijo el viernes el secretario general de la OPEP, Mohammad Barkindo. "Creo que su excelencia Khalid Al-Falih me instó a pensar que, dijo."Nosotros en la OPEP siempreTambién hay indicios de que, cuya decisión de participar en los recortes de la OPEP ayudó a una recuperación en el mercado del petróleo en el precio de la energía y el petróleo ",a los periodistas el viernes en San Petersburgo."Diría que estamosCualquier nivel sobre eso puede generar ciertos, lo que tampoco es bueno para los productores".La OPEP y sus aliadospara una reunión de políticapara llegar a un acuerdo. Mientras que Al-Falih y Novak, de Rusia, han indicado que la producción probablemente aumentará, los detalles (cuántos barriles y de qué países) siguen siendo una interrogante.