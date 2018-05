Hugo Moyano: "Si tengo que elegir entre Macri y Urtubey, me compro una .45"

Politica

29-05-2018 El gremialista criticó duramente al gobernador salteño por mostrarse más cerca del Gobierno con respecto al proyecto "antitarifazo" que debatirá el senado

El líder camionero, Hugo, ratificó este martes el pedido depara el sector y afirmó que sien las próximas elecciones entre el presidente Mauricioy el gobernador salteño Juan Manuel, se compra unacalibre .. "El Congreso (Extraordinario de la Federación Nacional de Camioneros) me ha dado laspara tomar lasque seansi no hay respuesta con respecto alque hemos comunicado al sector empresario", sostuvo el exsecretario general de la CGT . En conferencia de prensa en el Hotel Intersur, el referente sindical señaló queque "los"."Primero vamos a discutir. No creo que los empresarios se nieguen. Puede haber mermado el trabajo, peroque hemos reclamado. Aducen, no les permite. Que elija:. Que elijan si quieren andar bien con nosotros, pagando el sueldo que corresponde, o andar bien con el Gobierno poniendo las políticas que le exigen", añadió. Por su parte, Moyano disparó contra el gobernador salteño, Juan Manuel, por lasal proyecto "" que el miércoles podría convertir en ley el Senado. ", no tiene autoridad moral para hablar. Es un muchacho que debería estar cumpliendo otra función en vez de la que pretende, que es ser presidente", señaló el líder camionero, quien concluyó: "".