Advertencia de Cavallo para Sturzenegger: "Ojo, no se te vaya a ocurrir proponer la formula Duhalde-Lavagna-Kirchner"

Economía

29-05-2018 El exministro de Economía corrigió extractos del libro del presidente del Banco Central y aseguró que dejar que el peso flote libremente "sería una catástrofe que haría perder seguro la reelección a Macri". Y pidió ir hacia un sistema bimonetario

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, corrigió en su blog ciertos extractos del libro "Yo No Me Quiero ir", escrito por el presisente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y le recomendó "no proponer la fórmula Duhalde-Lavagna-Kirchner para revertir los déficit gemelos".

Según el exministro, dejar que el peso flote libremente "sería una catástrofe, que le haría perder seguro la reelección al Presidente Macri" y señala que hasta Roberto "Lavagna lo sabe, pero por supuesto el Duhalde-Massismo, propone esa fórmula porque son los principales interesados en que el gobierno de Macri fracase".

Cavallo criticó a Stuzenegger que haya indicado que "la convertibilidad era un sistema obsesivamente focalizado en contener la inflación, aunque ello acarreara costos colaterales", ya que "la fijación del tipo de cambio 10.000 australes por dólar, lejos de haber acarreado costos colaterales, permitió que la eliminación de la inflación fuera acompañada de una reactivación inmediata de la economía".

También citó la frase del titular del BCRA donde afirmó que "Cavallo era el más propenso en dejar ir la convertibilidad", porque según el exministro de Economía, lo correcto hubiera sido afirmar "Cavallo era el más propenso en dejar ir el tipo de cambio fijo con el dólar".

Te puede interesar Crédito hipotecario: debutan nuevas tasas UVA y el mercado inmobiliario teme que cuotas más altas alejen a la clase media

"Estoy convencido de que no hay salida para lograr la estabilidad en un país ya tan dolarizado como es el nuestro, sin volver a tener una moneda convertible, en el sentido de darle libertad a la gente para que ahorre, firme sus contratos y lleve a cabo sus transacciones en la moneda que cada uno elija. No la que le imponga el gobierno", argumentó Cavallo.

En otro apartado, el padre de la convertibilidad refutó la frase de Sturzenegger donde indica que, en 2001, "liberar el tipo de cambio no habría sido letal si los ajustes hubieran sido pequeños, pero en Argentina nunca lo son", ya que "los argentinos se lanzaron en masa a comprar dólares y en unas pocas semanas el tipo de cambio de la divisa estadounidense saltó de 1 a 2 pesos, llegando a un pico de 3,87 pesos en junio".

"Si no se hubiera decidido la pesificación, el precio del dólar no podría haber saltado mucho más allá de 1,40, porque sólo había 12 mil millones de pesos en circulación. El grueso de los ahorros y del dinero de la gente estaba ya en dólares, sean billetes o depósitos en dólares en el sistema bancario", remarcó Cavallo.

Posteriomente, el exministro menemista citó la frase de Sturzenegger que indica "es aquí donde reside el secreto del éxito del modelo implementado inicialmente por Duhalde-Lavagna-Kirchner: haber logrado un importante aumento en la tasa de ahorro que generara los recursos locales para sostener el proceso de inversión".

Según Cavallo, "el superávit fiscal que generó el gobierno a partir de 2003" se explica "fundamentalmente por la interrupción de los pagos de los intereses sobre la deuda pública, por la imposición de las retenciones a la agricultura y los hidrocarburos, por el deterioro de los salarios de los empleados públicos y, sobre todo, por el congelamiento de los haberes de los jubilados que tenían derecho a cobrar jubilaciones por arriba de la mínima".