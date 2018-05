Peña Nieto le dice a Trump que México no pagará el muro "ni ahora ni nunca"

Politica

30-05-2018 Horas antes, el presidente estadounidense había insistido en que los mexicanos abonarán el costo de la valla de separación entre ambos países "y lo disfrutarán"

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, reafirmó este martes por la noche que su paísel muro que su homólogo estadounidense, Donald Trump , pretende levantar entre ambos países. El nuevo posicionamiento del mandatario mexicano —a través de Twitter , donde publicó un doble mensaje en español y en inglés— llega horas después de que el magnate republicano dijo, por enésima vez, en que su vecino del sur—que prometió a lo largo de la campaña electoral que le llevó a la presidencia— y

"Vamos a lograr el muro en cualquier caso. No quiero causar ningún problema, pero al final. Solo lo digo", había dicho horas antes el presidente de la primera potencia mundial en un encuentro con seguidores en Nashville. "Ellos ganan todo ese dinero y no hacen absolutamente nada por parar a la gente que atraviesay todos esos países, la caravana, todo eso, y no hacen absolutamente nada.y lo van a disfrutar". La insistencia del mandatario en asegurar que México pagaría por la construcción de su prometida barrera fronteriza causó fuertes tensiones con el Gobierno mexicano, quienque eso vaya a ocurrir.