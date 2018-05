Las estrellas de YouTube se enojan por un cambio de algoritmo inesperado

Tecnología

Sin anunciarlo, YouTube empezó a probar un algoritmo que cambió el orden en que los videos aparecían en el “feed” de suscripción de los usuarios.

El experimento, según la BBC, ha salido a la luz después de que algunos usuarios se quejaran a través de las redes sociales. El problema empezó cuando se manipuló el “feed” de suscripción usando algoritmos que hacían que fuese más difícil ver los vídeos de aquellos canales que son más pequeños.

Originalmente, este “feed” era una lista cronológica de vídeos de aquellos canales a los que el usuario estaba suscrito. Sin embargo, el último experimento de YouTube, que según parece ser afectó a un número pequeño de usuarios, cambió el orden de los videos en el “feed”.

En vez de mostrar los vídeos más recientes al inicio de la lista, YouTube dijo en un comunicado que “se había ordenado el “feed” en función del contenido con el que más se relaciona el usuario”.

Gary C., un creador de contenido de la plataforma, explica no quiere que YouTube le obligue a ver aquello que cree que debería ver. “Tengo alrededor de 47.000 suscriptores, y regularmente me preguntan si aún subo videos”, añade Gary.

El vlogger sobre tecnología Marques Brownlee, que tiene más de 6 millones de suscriptores, cree que priorizar los videos que YouTube considera que más gustarán a los usuarios ha sido un “movimiento empresarial”. “Son los usuarios los que deciden si suscribirse o no”, sentencia Brownlee.

Otro ejemplo es el de la vlogger Alfie Deyes, con más de 5 millones de suscriptores, que ha calificado el experimento como “la peor decisión que ha tomado YouTube en los últimos 9 años”.

YouTube ha dicho que el experimento solo se probó con un número pequeño de personas e hizo hincapié en el hecho de que el “feed” personalizado era opcional y que no se pretendía eliminar el “feed” cronológico. Sin embargo, YouTube explicó a la BBC que aquellos con el “feed” personalizado miraban videos durante más tiempo.

La plataforma ha cambiado el foco del número de visitas que tiene un vídeo al tiempo de reproducción. Esto alienta a los creadores a hacer vídeos más largos que mantengan al usuario hasta el final. Esto explica por qué videos tutoriales de corta duración ahora pueden sobrepasar los 10 minutos.