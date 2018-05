La camisa de Balenciaga de u$s1.200 que desconcierta a muchos en Internet (y provocó multitud de memes)

La venden por unos u$s1.200, pero eso no es lo que más llama la atención de una "camisa camiseta" que la casa de moda Balenciaga ofrece como parte de su colección de otoño 2018.

La polémica viene causada por su curioso diseño.

Se trata de una camiseta normal de color índigo con mangas cortas y cuello redondo que parece tener cosida en su parte frontal una camisa de cuadros de un color azul más claro.

"¿Esto es una camiseta o una camisa? Balenciaga te tiene cubierto tanto para (ocasiones) elegantes como casuales. Solo 935 libras", apunta Vicki Higham.

"Oigan todos. No se trata de creatividad. Es sobre historia. Esta única camiseta multiusos está hecha de 800 hilos de algodón 100% egipcio tomados de varias fibras halladas en la vestimenta postmortem del rey Tutankamón. Por eso cuesta casi u$s1.300", bromeó "EPiCIsha".

Según la página web de Balenciaga, la prenda tiene dos opciones de uso: como camiseta, por lo que la camisa tiene una función decorativa en la parte frontal; o como camisa, en cuyo caso es la camiseta la que tendrá el efecto decorativo en la parte posterior, indicó el sitio BBC Mundo.

Pero en las redes sociales muchas personas han decidido agudizar su ingenio en "memes" para recrear sus propias versiones, y ahorrarse así mucho dinero.

Quien no se compre la nueva camiseta camisa de Balenciaga para parecer un perfecto imbécil es porque no tiene 1200 euros. pic.twitter.com/GBOrtuYzVX

En todo caso, los usuarios se han quedado con las dudas sobre por qué Balenciaga pensó que este diseño podría ser una buena idea.

whoever is the designer for balenciaga has to leave... pic.twitter.com/XhvMxVzwov