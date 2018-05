Voto a voto: los senadores que aprobarán la ley "antitarifazos" y obligarán a Macri a pagar el costo político del veto

Legales

30-05-2018 Pese a las reuniones de último momento, Cambiemos no logró sumar suficientes senadores para rechazar la iniciativa del peronismo y la oposición ya tendría los 37 respaldos necesarios para convertir en ley el proyecto girado por Diputados

El gobierno de Mauricio Macri se prepara para enfrentar una derrota política en el Senado cuando la oposición logre -con lo justo aprobar- el proyecto de ley que frena el aumento de tarifas de los servicios públicos.

La iniciatiava, impulsada por el peronismo y con media sanción de Diputados, obtendría los 37 votos a favor para convertirse en ley y obligará al Presidente a pagar el costo de vetar la norma.

Pese a las negociaciones de última hora con el PJ no K, el macrismo no logró convencer a los opositores para que el proyecto no se apuebe en la Cámara alta.

De los 25 integrantes que tiene el oficialismo logró sumar interbloque Federal compuesto por la salteña Cristina Fiore Viñuales (que responde a Juan Manuel Urtubey), su coprovinciano Juan Carlos Romero, el santafesino Carlos Reutemann y los neuquinos Lucila Crexell y Guillermo Pereyra. Además, consiguió el respaldo de José Urtubey, hermano del gobernador salteño que ya avisó que no votará como el resto de su bloque liderado por Muguel Angel Pichetto.

De esta manera, Cambiemos sumaría 31 votos para rechazar la ley "antitarifazo". El problema es que ese pareciera ser su "techo" de aliados.

En el caso de la oposición, sumarían 22 senadores de los 24 que pertenecen a la bancada del PJ -Urtubey votaría en contra y Carlos Menem suele ausentarse en este tipo de debates-

A ellos, se les sumarían los 9 legisladores del kirchnerismo, los dos puntanos, al menos dos de los santiagueños, más los monobloquistas Magdalena Odarda y "Pino" Solanas. Con ellos, ya obtendrían los 37 necesarios para imponer un proyecto que necesita solo mayoría simple.

Pero además, contaría con la abstención de los misioneros Maurice Closs y Magdalena Solari.

Aún no se confirmó qué hará la santiagueña Blanca Porcel de Ricovelli.

Pese a que el oficialismo no logra captar más adhesiones, aún no está cerrada la discusión y no es seguro es que vaya a convertirse en ley el proyecto girado por Diputados. Es que son varios los opositores que adelantaron que plantearán sus diferencias durante el tratamiento en particular, y de imponerse alguna de esas modificaciones, que contarían con la anuencia de Cambiemos, la iniciativa volvería a la Cámara baja y se postergaría el debate.