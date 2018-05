Vidal descartó su candidatura a presidenta: "Trabajaremos en la reelección de Macri"

Politica

30-05-2018 La gobernadora bonaerense dijo que el mandatario tiene mucho que hacer y aseguró que el éxito del acuerdo con el FMI dependerá de "la dirigencia del país"

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró este miércoles que el presidente Mauricio Macri irá por su reelección en 2019 y que ella trabajará para que "así sea", al volver a descartar una posible candidatura suya a nivel nacional.

"Macri va a reelegir y todos vamos a trabajar para que así sea", señaló Vidal al ser consultada sobre la posibilidad de competir por la Presidencia el año que viene.

En un almuerzo organizado por el Rotary Club de Buenos Aires en un hotel porteño, a la mandataria bonaerense le preguntaron qué pasaría si Macri le pidiera que se postule para sucederlo en 2019.

"Diría que no. Primero, no va a pasar. Mauricio va a reelegir y todos vamos a trabajar para que así sea. Tiene mucho que hacer y vamos a contribuir. Yo les di mi palabra a los bonaerenses y voy a romper con la lógica de que el gobernador es candidato a Presidente. Ni soy candidata a Presidenta ni él hizo lo que hicieron los demás, que fue enfrentarse con el gobernador de la provincia. Trabajamos como un equipo", enfatizó Vidal.

En tanto, la gobernadora admitió que en el país existen "dificultades", pero resaltó que "es parte del aprendizaje saber que se está en el mejor camino de todos", que es el del gradualismo.

Vidal reconoció que existe "incertidumbre y temor" por lo que vendrá en los próximos meses tras el pedido de asistencia financiera al Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Yo sé que hay mucha incertidumbre y temor sobre lo que va a venir en los siguientes meses, y sobre si esto es lo peor que podía pasar o va a pasar algo peor. Frente a esto, yo tengo una única respuesta: depende de nosotros", remarcó la gobernadora.

En ese sentido, sostuvo: "No depende de quién nos preste, depende de lo que nosotros hagamos con eso. No todas las responsabilidades son iguales: depende principalmente de la dirigencia del país, no sólo de los que gobernamos hoy sino también de los que gobernaron antes. Y cuando digo antes no digo inmediatamente antes, digo también mucho antes y que tienen representación política. Depende de los dirigentes empresarios, de los dirigentes sindicales, de los que forman opinión, de los líderes de los movimientos sociales".

"Es una enorme oportunidad para que toda la dirigencia entienda que es un punto de inflexión, una oportunidad para ponernos de acuerdo y no echarnos la culpa o confrontar o poner excusas o poner parches demagógicos", subrayó la mandataria provincial.

Al respecto, evaluó que "los argentinos siguen queriendo un cambio profundo", algo que -según dijo- dependerá de lo que hagan "todos los dirigentes del país".

"La discusión que tenemos por delante es mucho más profunda que ver cómo reducimos el déficit. Es sobre qué Estado queremos y cuán justo y equitativo queremos que sea. La peor consecuencia de ese Estado que construimos durante décadas en la Argentina, es que gasta más de lo que tiene y que además no fue equitativo en esa construcción, ni tuvo prioridades claras y sostenidas en el tiempo", agregó Vidal.