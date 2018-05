El furcio de Alperovich en el debate por las tarifas: "Nadie quiere que le vaya bien al Presidente"

Politica

30-05-2018 El senador tucumano siguió con su exposición sin darse cuenta de sus dichos. Y siguió criticando al Gobierno por los aumentos y el acuerdo con el FMI

Este miércoles, en el debate en el Senado por el proyecto "", el tucumano Josécometió undurante su exposición: " Mauricio Macri . "Lo que tienen que entender esal Presidente de la Nación. Nadie quiere que le vaya bien al Presidente , pero", disparó el senador kirchnerista, para luegolas negociaciones con ely losPero lo curioso es que el exgobernador de Tucumán no, sino que siguió su exposición con un fuerte tono inquisidor. Despuésla senadora María Eugenia. Y luego elAlfredo, a quien. "Me expresé mal y. Lo que quise decir es queal Presidente . No quería dejar pasar esto", se excusó, al tiempo que Luenzo señaló: "Obviamente entendimos que".