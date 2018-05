Pichetto: “No me gusta votar para el veto, es un fracaso de este Congreso”

Politica

31-05-2018 El senador rionegrino cuestionó al Gobierno por la falta de un proyecto sobre los precios de las tarifas y apuntó contra algunos funcionarios

Durante el cierre del debate por los “tarifazos”, el presidente del interbloque Argentina Federal, Miguel Pichetto, criticó con dureza al Gobierno y la falta de un acuerdo para tratar de llegar a una ley consensuada. "Nunca llegó ninguna propuesta", se quejó el senador.

Visiblemente ofuscado, el legislador rionegrino agregó: "Lo único que se ha mantenido de manera inflexible, inmodificable, como si estuviera escrito en la piedra, ha sido el marco tarifario fijado por Aranguren; de eso parece que no se puede ni hablar, ni analizar una alternativa".

En ese sentido, se preguntó: "¿Cómo puede ser que tengamos tanta incapacidad? ¿Cómo puede ser que esto concluya en un veto, que es el fracaso de la política?".

Luego aseguró que “las facturas de luz, de gas y de agua tenían un fuerte componente de subsidios fundamentalmente para el AMBA y era el interior el que sostenía estos subsidios”, haciendo un repaso por el gobierno anterior en modo de auto-critica.

Sobre las criticas del oficialismo, Pichetto hizo una defensa repasando los números del presupuesto: “En la Ley de Presupuesto habíamos votado un conjunto de pautas fijadas por el propio gobierno que volaron por el aire: una pauta de inflación del 10% al 12% que, antes de terminar 2017, ya la habían llevado al 15%”.

Por otra parte, atacó el armado de Cambiemos en el Congreso, “con 109 diputados oficialistas uno espera que construyan alianzas para controlar la Cámara, pero no: devaluaron al presidente de Diputados y desde octubre se achicaron, se encerraron y no dialogaron”.

Sobre esto, amplió: “Nosotros no empezamos este debate, fueron los referente de Cambiemos los que pusieron este tema en los principales diarios”.

“Nadie está en campaña con este tema y no me gusta votar leyes para el veto porque implican un fracaso del Congreso; me hubiera gustado una propuesta razonable, inteligente, que los reconcilie con los sectores medios que los votaron”, aseguró.

Ya cerca del final de su alocución, criticó a Jaime Duran Barba a quien acuso de desprestigiar a la política, defendió a Emilio Monzó y a Rogelio Frigerio destacando su rol en a construcción de consensos y criticó con dureza al jefe de gabinete Marcos Peña y al ministro de Producción, Francisco Cabrera, por el rumbo económico y las importaciones.

Por último, lanzó una advertencia de cara a lo que queda del año pidiendo que “reflexionen porque tienen un desafió de cara al presupuesto nacional”.