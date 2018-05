Periodista jujeña, a Tinelli: "No te vi preocuparte por el agua cuando estuvieron Néstor y Cristina"

Politica

31-05-2018 A raíz de las declaraciones del conductor sobre las necesidades de la provincia del norte, la periodista Rosario Agostini lo acusó de tener "hipocresía"

Luego de que Marcelo Tinelli viajara con su esposa Guillermina Valdes a Jujuy a pasar unos días y grabar escenas para la próxima temporada de Bailando por un Sueño, el conductor se refirió en una entrevista a las condiciones precarias de vida de los habitantes de algunas zonas rurales de dicha provincia.

"En la Capital vivimos en un microclima absoluto. A medida que te alejás, las necesidades básicas son cada vez mayores… cosas de las que acá ni te enterás. Estuve en escuelas rurales de Jujuy y en algunas los chicos no tenían ni agua para bañarse", lamentó.

A raíz de sus declaraciones, una periodista jujeña, Rosario Agostini le respondió con un fuertísimo editorial desde la FM Trentina 87.7, en donde le recordó al posible candidato a Presidente que él había viajado muchas veces antes a Jujuy durante los gobiernos de Menem, Néstor Kirchner y Cristina Fernández y nunca se había quejado porque eran sus "amigos".

“Te voy a contar algunas cosas que a vos quizás se te pasaron porque venías haciendo campaña. Acá en Jujuy gobernó siempre el peronismo. Cuando estaba (Raúl) Alfonsín, cuando estaba (Carlos) Menem, (Fernando) de la Rúa, Néstor, tu amigo. ¿Menem también era tu amigo, no? Gobernó el peronismo cuando estaba Cristina, amiga tuya. El peronismo gobernó hasta 2015.

"Yo sé que venías a Purmamarca a descansar, pero no te vi cuando venías a pasarla bien con otros ricos y famosos en tiempos del kirchnerismo. No te vi preocuparte antes por la cantidad de escuelas que había que no tenían ni agua. No digo agua caliente, digo agua. Esas obras se hicieron ahora, porque durante todo el tiempo que gobernaron Néstor y Cristina acá no se hizo nada“, indicó la periodista, que defendió la gestión del radical Gerardo Morales.

"El gobernador (Gerardo Morales) y el vicegobernador (Carlos Haquim) viajan al interior durante el fin de semana. ¿Sabés donde duermen? En las escuelas. ¿Y sabés las veces que escuché el enojo del gobernador porque no se hacían las obras? Son parajes, hay casas cada cinco kilómetros", expresó.

En ese sentido, Agostini argumentó que hay zonas en donde es imposible realizar obras de cloacas: "Me da bronca que hoy salgas a decir que los chicos no tienen cloacas. Mi amor, ¡estás en Rinconadillas! ¿Sabés a qué altura está? Explicame cómo hacés una obra de cloacas en Rinconadillas sin complicar las napas que después les dan agua a los pastores que viven en los cerros.

"Uno habla al vicio, porque si decís en Buenos Aires la gente no va a tener ni idea de donde queda. Rinconadillas no es una población de 107.000 habitantes o de La Matanza. ¿Cuántos habitantes tendrá La Matanza? Porque en La Matanza no hay cloacas. Pero no te quejaste de La Matanza, te viniste a quejar de Rinconadillas…".

Más adelante, la periodista le reclamó a Tinelli: "No te vi quejarte cuando la plata la mandaban Néstor y Cristina para que Milagro Sala utilice de manera servil y esclava a miles de personas que no tenían otra opción, a las que no les hacían los aportes y con su piel se hacían pocas casas y el resto no está. No te vi defendernos cuando éramos víctimas de la opresión".

"El país miraba para otro lado porque gente como vos, que tenía 30 puntos de rating, cortaba minifaldas y no miraba lo que pasaba en el país profundo. Capaz te dio ahora por una sensibilidad social diferente. Me hubiera gustado que vinieras a conocer cómo le pegaban a la gente que no quería responder a los mandos de Cristina y de Milagro Sala, pero no estabas. Vos bailabas de taco alto haciendo tu show y ganando plata. Me tiene re cansada la hipocresía“, disparó la periodista.

"Los jujeños nos sentimos orgullosos de lo que tenemos. Cuando necesitábamos que nos miren no lo hicieron y hoy no necesitamos que vengan a criticar lo poco que se hizo. No queremos sensiblería barata ni politiquería", concluyó Agostini.