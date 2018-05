Tras vetar la ley antitarifazo, Macri brinda una conferencia: "No se explicó de dónde salían los recursos"

Politica

31-05-2018 El Presidente justificó anular la norma que aprobó la oposición esta madrugada en el Senado y retrotraía el precio de las tarifas de los servicios públicos a noviembre de 2017. "Esta ley nació sin posibilidad de continuar", dijo. Y agregó: "No se puede hacer algo así, tan irresponsablemente"

El presidente Mauricio Macri explicó desde Salta las razones por las que decidió vetar la ley “antitarifazo” que aprobó la oposición esta madrugada.

"Ya ha sido vetada la ley, es una cosa anunciada", dijo el jefe de Estado en conferencia de prensa.

"Esta ley nació sin posibilidad de continuar. No está financiada, los que la votaron no dijeron de dónde salen los recursos", aseguró.

En otro pasaje de la rueda de prensa sostuvo que "si dejábamos esa ley, había que suspender la Asignación por Hijo y otros programas sociales" y "debiéramos suspender todas las obras que tenemos por todo el país". "No se puede hacer algo así, tan irresponsablemente, sin decir cómo".

El primer mandatario, que se encuentra en Cachi donde mantuvo ronda de reuniones de trabajo con gobernadores de las provincias del NOA, justificó su decisión en que la norma es "inviable económicamente".

"Soy el primero que quiere no aumentar las tarifas pero no hay futuro sin energía. Necesitamos energía para poder desarrollarnos", aseguró. Y añadió: "No fue entendido que no es facultad del Congreso decidir cuáles son las tarifas".

"Además, no fue una ley federal", sumó en sus críticas a la ley opositora. "No existe una solución alternativa", remarcó luego sobre su decisión de aumentar el precio de las tarifas de la luz, el gas y el agua.

En el Gobierno calculan que el costo fiscal de la norma supera los $110.000 millones.

Respecto al rol de la oposición "dialoguista", dijo que esta "todo el mundo excitado por las elecciones de 2019" y que espera que esto que pasó sea "un lapsus", una "recaída". Y mencionó el Presupuesto 2019 "para ir hacia un Estado que gaste lo mismo que pagamos de impuestos".

Un párrafo aparte merece su opinión respecto a los mandatarios provinciales. "Creo que los gobernadores, los senadores, tienen que explicar por qué votaron algo que ellos mismos dijeron que era un desastre, un mamarracho. Me pedían que les asegure que lo iba a vetar. ¿Querían hacer una demostración de poder? Ya sabemos que tienen mayoría en cada cámara, pero no se equivoquen. El poder lo tiene la gente", destacó.

FMI y CGT

Otro tema que tocó el Presidente fue el del financiamiento del Fondo Monetario Internacional: "Fuimos al FMI para tener acompañamiento financiero", explicó, antes de referirse al desempeño que tendrá el tercer trimestre. "Va a estar 'mitad y mitad'", indicó. "Vamos a crecer menos de lo esperado por la sequía pero vamos a fortalecer el crecimiento del año que viene", resaltó.

"Firmando en unos días con el Fondo, el sector privado va a seguir equipándose, el PPP va a ir una segunda etapa, la obra púbcia va a seguir, la Argentina va en camino a seguir creciendo", señaló. "Les pido a todos que trabajemos en mejorar nuestra competitividad y la productividad. Por eso es importante que la CGT se sume a eso. Si hace un paro, qué cambia el día después", aseguró, en referencia a la amenaza de huelga general de la central obrera tras conocerse el veto presidencial.

Luego repitió una marca registrada de sus discursos: "Tenemos que pensar cómo somos mas comeptitivos. Este es el desafío que empezamos hace 2 años y 4 meses. El camino es poner la energía en construir y no en poner palos en la rueda".

La ley antitarifazo

El Senado había sancionado este jueves a la madrugada la ley que retrotraía el precio de las tarifas de los servicios públicos de luz, gas y agua a noviembre de 2017 e imponía el aumento salarial como medida de futuras subas.

Apenas pasadas las 8 de la mañana, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció que el presidente Mauricio Macri "ya vetó la ley". En la conferencia de prensa de esta tarde, el primer mandatario lo confirmó.