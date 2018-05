La oposición rechazó el veto: acusan al Gobierno de lobby empresario y hasta amenazan con un paro nacional

Politica

31-05-2018 El peronismo, el kirchnerismo y el Frente Renovador criticaron la decisión presidencial y señalaron que el Gobierno está beneficiando a las energéticas

El día después del debate en el Senado del proyecto "antitarifazo", que finalmente decidió vetar Mauricio Macri, todo el arco opositor se pronunció en contra de la decisión presidencial por beneficiar a las empresas energéticas y hasta amenazaron con un paro nacional.

Desde el peronismo, el diputado José Luis Gioja lamentó el veto a la ley que modera subas de tarifas y consideró que "el Gobierno está más pendiente por la ganancia de las empresas de sus amigos que por lo que sufre el pueblo".

"Vetaron la Ley que protegía a las familias. A las Pymes. A los jubilados. (El ministro de Economía, Nicolás) Dujovne dijo que el costo para el país es de 115.000 millones de pesos. Yo le digo que la timba financiera costará 430.000 millones sólo en intereses de Lebac", sostuvo.

Además, en las redes sociales, el exgobernador sanjuanino consideró "estamos frente a un Presidente que camina al borde de la antidemocracia".

"Su gobierno está más pendiente por la ganancia de las empresas de sus amigos que por lo que sufre el pueblo. El veto es fracaso total del diálogo político. Más democracia y menos autoritarismo", completó.

En tanto que la jefa del bloque de Diputados del Frente Renovador, Graciela Camaño, se mostró "triste" por el veto y aseguró que de este modo "han ganado los empresarios".

"El Gobierno ha defendido, defiende y defenderá los intereses de los empresarios y de los dueños de las finanzas. Nos tildaron de todo y nunca arrimaron en consensuar tarifas", enfatizó Camaño.

Según la legisladora, Macri "tiene intereses porque él mismo tiene familia que está metida en el negocio energético", y lanzó: "¿Están decidiendo tener renta en sus empresas y en la de sus amigos? Perfecto, pero que no hablen de una actitud conspirativa".

Te puede interesar Plan "austeridad": cuáles son las claves del programa oficial para bajar los gastos del Gobierno

Además, remarcó que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, "está trabajando para (las empresas de) el sector, no para la gente" y reclamó: "Que no me vengan con eso de que somos quienes quieren que a la Argentina le vaya mal. No hay argumentos".

"Las empresas nunca perdieron" porque "cuando Cristina Kirchner daba subsidios, tampoco perdieron", completó Camaño, quien disparó: "Encima la plata se la llevaron a la casa, no la reinvertían. Son todos mentirosos".

Desde el Frente para la Victoria, el diputado y sindicalista Hugo Yasky consideró que "si hay veto, hay paro nacional", al tiempo que afirmó: "El sindicalismo está en un momento justo para responder con un paro general al veto de Macri".

"Con esta ley se le cae la careta al Gobierno que solo gobierna para los ricos. Demostramos que la oposición puede unirse para ayudar a la gente", afirmó el gremialista tras la sanción de la ley y antes del veto.

Por último, Yasky destacó "el valor testimonial de la ley, ya que el Gobierno quiere hacer un brutal ajuste" y agregó: "Macri llegó a un punto de deterioro sin retorno. Que se le caiga la cabeza definitivamente a este Gobierno".

Por el lado del oficialismo, José Torello, jefe de asesores del Presidente, afirmó que "un sector está buscando la desestabilización del Gobierno y otro una oportunidad política", en referencia a la posición de peronistas y kirchneristas.

Torello justificó los aumentos de tarifas, al indicar que "si no nos quedamos sin energía" y sostuvo: "Nuestro sistema eléctrico y de producción de gas ha sido colapsado por una mala administración tanto en obras como financiamiento".

"Por unos años, hasta que podamos ponerlo en funcionamiento como corresponde, será un poco más caro que el resto del mundo" el costo de la energía, señaló el asesor, quien agregó que "este gobierno es súper federalista, y los senadores votaron una ley unitaria".

"Lo que se vio es que algunos senadores se manifestaban de una forma y votaban de otra, no cumpliendo con el pacto fiscal firmado por sus gobernadores", concluyó.