Conozca los argumentos de Mauricio Macri para vetar la ley “antitarifazo”

01-06-2018 El mandatario dejó el decreto firmado antes de la aprobación por parte del Senado. Recién se publicó este viernes en el Boletín Oficial





El decreto con el que el presidente Mauricio Macri vetó la ley de tarifas consta de 12 páginas con argumentos. Este 1 de junio fue publicado en el Boletín oficial. Uno de los principales puntos es que la ley , ya que las modificaciones tarifarias son competencia exclusiva del Poder Ejecutivo y no del Legislativo. Como dice el decreto que firmó Macri: "Nuestro máximo tribunal explica que laacerca de la justicia y razonabilidad de las tarifas a los fines de su aprobación es una facultad privativa del Poder Ejecutivo". Otro de los argumentos principales es que el costo fiscal que suponía retrotraer los aumentos sería demasiado grande. Según calculó el oficialismo, el impacto fiscal de la ley que el PJ aprobó por 37 votos contra 30para 2018 y de 170.000 millones si se incluye el ejercicio 2019. En este sentido, el decreto cita una resolución dispuesta por la expresidenta Cristina Kirchner , que explica que una ley puede ser vetada si supone condiciones inviables para la economía: "En otra oportunidad, la ex Presidente Dra. Cristina Fernández de Kirchner, mediante el dictado del Decreto 1482/2010, ha ejercido la, fundada en que 'la aplicación de las condiciones establecidas en el proyecto bajo análisis se consideran inviables desde el punto de vista económico financiero, no siendo factible su implementación y sustentabilidad en el tiempo'".