Juan Carlos De Pablo: "Lo primero que tiene que hacer el equipo económico es no decir pavadas"

Economía

02-06-2018 El economista destacó el rol de la actividad privada en el actual contexto. Asegura que, luego del "susto", el Gobierno debe trabajar en política económica

En noviembre del año pasado había advertido: "Así como vamos, chocamos", en relación con la magnitud que tenían el gasto público y el endeudamiento. El diagnóstico era del economista Juan Carlos De Pablo.

Ayer, el experto estuvo en Córdoba en el cierre del 44° Congreso Anual de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) y antes de su exposición ante empresarios del sector turístico de todo el país, fue entrevistado por La Voz.

-Con la última corrida, ¿chocamos o nos dimos un susto?

-Los historiadores van a decir cuál de las dos finalmente ocurrió. El que creo que se pegó un gran susto fue el Presidente, y eso ya es importante, porque reaccionó. La gran noticia fue que Macri registró el problema. Ningún presidente resuelve ir al Fondo Monetario Internacional (FMI) y rearmar los roles de los ministros por las dudas. En términos evangélicos, primero estuvo el susto y ahora el qué hacemos.

-¿Está bien que el Gobierno haya recurrido al FMI?

-Eso también será evaluación de los historiadores. Lo que está claro y hay que saber es que ningún presidente va al FMI porque le duele una muela. El trabajo que queda por delante es tomar en serio la negociación con el FMI. Negociar con el FMI significa convencer a la burocracia -que es un grupo de economistas de diferentes países- de que hay un problema que se va a solucionar de una determinada manera, y de que para suavizar esa transición se necesita plata, que se va a devolver de determinada manera.

Eso se llama "carta de intención". Su confección es un trabajo profesional, para lo cual el equipo económico debe definir qué le va a decir al FMI, en vez de esperar qué le vayan a exigir. Hay que hacer un programa plausible. Esto es como cuando usted va al médico porque le duele el estómago y le ofrece como solución seguir comiendo chorizo cantimpalo. Hay que ser serios.

-¿El Gobierno no había sido serio?

-La famosa conferencia del 28 de diciembre pasado estuvo mal encarada. Se salió de una tremenda estupidez, que era una meta de inflación de entre ocho y 12 por ciento anual, para entrar en otra igual, que era de 15 por ciento. Nadie se la creyó desde el primer día. Lo primero que tiene que hacer el equipo económico es no decir pavadas, porque afectan su credibilidad.

-¿Cree que el Gobierno va a sincerar los números?

-El equipo económico se tiene que poner a trabajar porque, de lo contrario, seguirá habiendo sustos. Rescato la voluntad del Presidente, porque la va a pelear dentro de su forma de ser. Dujovne se va a tener que ganar ese rol de ministro coordinador; de lo contrario, tendrá que venir otro. Cuando veo que termina una reunión del Presidente con los gobernadores y salen todos sonriendo, digo: estos tipos no laburaron. Porque, en las actuales condiciones, una negociación entre la Nación y las provincias y los municipios debe ser dura. Dujovne tiene que definir cuatro ideas básicas.

-¿Cuáles serían esas ideas principales?

-La primera es congruencia. Es decir, que los diferentes pedazos de la política económica tienen que funcionar como un todo. Si la tasa nominal es 40 por ciento, la tasa de inflación no puede ser el 15 por ciento. Si la idea es mantener una tasa en ese nivel por cierto tiempo, ya se está anticipando un salto devaluatorio. No tengo ni la menor idea de cuánto tendría que hacer. Pero la lógica dice que no se puede tener una parte de la política económica apuntando a tasas de interés del 40 por ciento con las actuales metas de inflación.

-¿Cómo ve el actual escenario para los negocios en el país?

-Los empresarios se juegan la vida todos los días sin red. Dios creó a los empresarios para que piensen poco y hagan mucho, y eso es un elogio para ellos. Si los empresarios para tomar decisiones cavilaran tanto como lo hacemos los intelectuales, estaríamos jodidos. Los empresarios, al igual que los laburantes, se levantan todos los días para ver cómo le encuentran la vuelta. Entre las estupideces que escuché en la vida, está que no hay que ocuparse de lo urgente, sino de lo importante. Lo importante es lo urgente. La diferencia es que se puede atacar lo urgente con una perspectiva miope o amplia. El mundo no se va a terminar de la noche a la mañana.

-¿Qué puede ocurrir con el tipo de cambio?

-No tengo la menor idea. Lo que está claro es que, en la determinación de corto plazo del tipo de cambio, los stocks son más importantes que los flujos. Lo que pasó en el último mes no es porque los exportadores de soja hayan enviado menos soja al exterior. Eso es flujo. En el cortísimo plazo, lo que dominan son los stocks, y fue cuando un grupo de individuos decidió salir de los pesos y pasarse al dólar. Los movimientos de stocks son los que influyen.