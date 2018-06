El empresario Martínez Rojas, preso en Estados Unidos, será extraditado a la Argentina

Politica

02-06-2018 El ex dueño de Tiempo Argentino y Radio América está detenido en Miami desde enero, investigado entre otras cosas por lavado de dinero

El empresario Juan Mariano Martínez Rojas será extraditado a la Argentina desde Estados Unidos, donde fue detenido en enero pasado, según pudo saber Infobae en fuentes oficiales.

El primer juez que había reclamado la extradición del empresario correntino fue Gustavo Meirovich en la causa de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación.

Durante meses, Martínez Rojas estuvo prófugo y amenazaba con revelar información sensible que perjudicaba a funcionarios kirchneristas.

Mencionó al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, al ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, y a la propia ex presidente Cristina Kirchner. Pero en enero fue detenido por el FBI por "problemas migratorios", según Infobae.

Meirovich, magistrado del fuero Penal Económico, investiga si Martínez Rojas participó de maniobras por el lavado de unos 200 millones de pesos a través de procedimientos con las DJAI sobre el total de 800 millones de dólares.

También pidió su extradición el juez Marcelo Aguinsky en la causa de la mafia de los contenedores en la que está detenido un ciudadano coreano conocido como "Mister Korea" y el cuñado de Julio De Vido, Claudio "el Mono" Minnicelli.

Martinez Rojas acumula decenas de causas en el país. En otro expediente, el juez criminal y correccional Gabriel Nardiello lo procesó por la falsificación de una firma en el balance de su empresa "ICHI SRL". Aunque Martínez Rojas no falsificó la firma, para la Justicia sabía de esa irregularidad.

El empresario se hizo conocido cuando en enero de 2016 le compró el diario Tiempo Argentino y Radio América a Sergio Szpolski.

El empresario tiene otras causas penales como la toma de la planta de Radio América y el ingreso con una patota a Tiempo Argentino que rompió sus instalaciones