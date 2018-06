Camioneros presiona por una suba salarial del 27% y complica el abastecimiento de caudales, combustibles y lácteos y a la recolección de basura

Economía

04-06-2018 El gremio de Camioneros decidió realizar asambleas de dos horas por turno para reclamar por una mejor oferta paritaria y amenazan con un paro nacional. En la última reunión, los empresarios propusieron un aumento del 15% en línea con la pauta oficial

El sindicato de Camioneros inició este lunes asambleas de dos horas por turno para reclamar un aumento salarial del 27%, en el marco de las paritarias de la actividad que alcanzan a más de 200.000 trabajadores. Las medidas afectan a las ramas de, como parte de un plan de acción que desembocará en un paro general si no hay un acuerdo en breve. El acuerdo vence el próximo 31 de junio. La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), en línea con la pauta oficial del Gobierno . En los últimos días, no obstante,en tres cuotas, que elevó el piso salarial en el sector privado."Va a ser una discusión muy fuerte, porque los empresarios. Como no pudieron modificar la reforma laboral, ahora quieren avanzar con nuestra organización, que hoy está mas fuerte que nunca", dijo Moyano . En paralelo, los camioneros junto a otros sectorespara que defina una huelga general en protesta por el veto presindencial al proyecto opositor que limitaba el aumento de las tarifas. "Vamos a defender como corresponde a nuestros trabajadores. Hay otra audiencia recién dentro de 15 días porque buscan que empiece el Mundial y la gente esté distraída.", subrayó el sindicalista.