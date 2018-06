El presidente de Starbucks dejará el cargo antes de fin de mes

Management

05-06-2018 Se especula con que Howard Schultz se lance como candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos en las próximas elecciones

El presidente del directorio de Starbucks , dejará la administración de la mayor cadena de cafeterías del mundo a partir del 26 de junio, lo que generó especulaciones sobre si el empresario de tendencia liberal lanzará unade Estados Unidos. A lo largo de cuatro décadas, Schultz convirtió a Starbucks en una de lasBajo su liderazgo , la cadena de cafeterías con sede en Seattle pasó de 11 locales a más de 28.000 en 77 países. Schultz, de 64 años,del directorio ely entregó el cargo de presidente ejecutivo a Kevin Johnson, en momentos en que el crecimiento de Starbucks en el mercado estadounidense estaba mostrando señales de enfriamiento. Esa tendencia no desapareció y algunos analistas e inversores comenzaron a presionar a la compañía para que modere las aperturas de nuevas tiendas en Estados Unidos, donde posee más de 14.000 locales.Algunos inversores interpretaron la noticia del lunes como una señal de quefinalmente"Durante dos años, dije que Schultz buscará la nominación presidencial demócrata 2020 (...) Aún lo creo", dijo a Reuters Douglas Kass, fundador del fondo de cobertura Seabreeze Partners Management, quien tiene posiciones cortas en las acciones de Starbucks . Cuando se le preguntó específicamente sobre una campaña presidencial en un artículo del New York Times, Schultz dijo el lunes: "Yo pretendo pensar en, y eso podría incluir el servicio público. Pero estoy lejos de tomar una decisión sobre el futuro". Schultz agregó que por un tiempo ha estado "profundamente preocupado por nuestro país, la creciente división interna y nuestra posición en el mundo. Una de las cosas que quiero hacer en mi próximo capítulo es resolver si hay un rol que puedo jugar para retribuir. Aún no estoy seguro de qué significa eso exactamente".