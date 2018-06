Artana: "El tercer trimestre ya fue, el cuarto dependerá del acuerdo con el FMI"

Economía

05-06-2018 El economista que integró el grupo de especialistas que se reunió con Dujovne para dar su visión del país también advierte: "No va a haber crecimiento"

Para el economista Daniel Artana, quien integró el grupo de especialistas que se reunió con el ministro coordinador Nicolás Dujovne para brindar su visión del país,"la sequía y las turbulencias fueron demasiado para que la economía no sienta el cimbronazo".

En diálogo con Roberto García, en el programa 'La Mirada', Artana anticipó que "no va a haber crecimiento".

Según su visión, el tercer trimestre se vio "comprometido" con la última crisis y el cuarto trimestre dependerá de la rapidez con la cual se concrete el acuerdo con el Fondo Monetario Interancional (FMI).

Destacó, además, el compromiso del Gobierno en la baja del gasto.

El titular de Fiel se mostró optimista sobre el trabajo del gobierno, según publicó urgente24.com.

Entre sus definiciones, se destacan:

- Sobre el dólar: "Creo que va a depender del tamaño del paquete (arreglado con el FMI) y de la habilidad que tenga la Argentina de conseguir financiamiento voluntario porque la cuestión no es sólo fiscal, también hay déficit externo importante. Corrigiendo eso y aprovechando el tipo de cambio que está 20% más depreciado que el promedio del año pasado y el ajuste fiscal, que va a venir, todo eso te ayuda a arreglar el tema externo".

- "Hay que tratar de evitar de volver a cometer el error de dejar atrasar el tipo de cambio".

- "Ojalá volvamos a tener abundancia de dólares como tuvimos hasta el año pasado, pero el mundo está bastante enrarecido".

- "Nosotros tenemos un problema fiscal y un problema externo y hay que ir bajando esos déficits. El financiamiento lo que te permite es tener tiempo para ir corrigiéndolos y no tener que hacer una corrección de golpe que obviamente es muy traumática. Pero de ahí a pensar que nos va a sobrar un montón de plata, me parece que estaríamos equivocados".

- "La clave no tiene que pasar por volver a sentarnos sobre el tipo de cambio. La alternativa es o vamos por el tipo de cambio o vamos por una política fiscal que apriete un poquito más, y también está la tasa de interés que te ayuda a que el traspaso a precios de la devaluación no sea tan alto, ahora es cierto que esa tasa de interés no la podés tener en los niveles que está hoy mucho tiempo más porque eso va a comprometer la actividad económica".

- "Creo que la actividad económica ya está comprometida en el tercer trimestre del año. La pregunta es si podemos ir normalizándonos. No va a crecer la economía. Se sabía que con la sequía el segundo trimestre no iba a haber crecimiento, ahora puede caer un poquito respecto al mismo trimestre del año anterior. En el tercer trimestre y el cuarto, las proyecciones de los economistas antes de este lío era que la economía iba a retomar un sendero de crecimiento. Este lío te comprometió el tercer trimestre. El cuarto dependerá si realmente el acuerdo con el Fondo es inminente, y se empiece a desatar esta madeja en la que nos hemos metido, más rápido".

- "Todavía hay incertidumbre: respecto al monto que va a tener el paquete con el Fondo y otros organismos, respecto de lo que compromete Argentina en ese paquete, qué es lo que va a tratar de hacer el gobierno en materia de política monetaria y, fundamentalmente, con la tasa de interés. Y si va otra vez a dejarse tentar con el atraso cambiario, que es muy tentador para los Gobiernos".

- "El error de diagnóstico inicial del Gobierno fue apostar a que iba a tener mucho financiamiento y por eso fue muy despacio en lo fiscal".

- "Me da la sensación que el Gobierno está muy comprometido en la baja del gasto".

- "Con el Fondo no van a financiar el programa fiscal del Gobierno argentino por los próximos 5 años. Con elvas a tratar deestaque tenemos para conseguir financiamiento voluntario a tasa de interés razonable. Porque no es que Caputo no conseguiría plata pero capaz tiene que pagar 10% en dólares".

- "Capaz que hay plata adelantada, que de entrada nos den una cifra más importante de lo que sería dividir esto por trimestres. Eso se especuló porque es necesario dar una señal contundente de que tenés el financimiento y eso lo que te permite es conseguir financiamiento".