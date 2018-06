Actualidad

Ultimátum de Hugo Moyano: "Si el martes no tenemos respuesta, el jueves vamos al paro nacional" de Camioneros

06-06-2018 El líder del gremio de transporte reclama un aumento del 27% anual y un plus de $15.000 a fin de año. Denunció que el Gobierno "presiona a los empresarios para que no ofrezcan más del 15%". Si no obtienen una respuesta favorable harán huelga el 14 de junio, cuando empieza el Mundial

