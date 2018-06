Duhalde postuló a Lavagna para 2019: "Es un buen candidato para administrar la crisis que atraviesa el país"

Politica

06-06-2018 Para el expresidente, la situación "es muy crítica" y aseguró que el economista es un "hombre muy experimentado", llamó a armar equipos. También cuestionó las movilizaciones y los paros: "No salimos si tiramos uno para un lado y otro para el otro"

El ex presidente Eduardo Duhalde aseguró que la situación del país es "muy crítica" y consideró al exministro Roberto Lavagna como uno de los candidatos para "administrar las prioridades de la crisis".

"Tenemos que ir preparando lo que son las prioridades del próximo gobierno. Roberto Lavagna es un hombre muy experimentado que ha demostrado seriedad y responsabilidad, pero un hombre solo no sirve hay que ir armando equipos", manifestó Duhalde.

"Sí, claro que me gustaría, ¿cómo no me va a gustar?", indicó al ser consultado sobre la posibilidad de que sea Roberto Lavagna quien administre las prioridades de la crisis.

En declaraciones formuladas este miércoles a radio FM La Patriada el ex presidente aseguró que existe gente experimentada y seria para salir de la crisis pero es necesario un gobierno de transición "para ordenar las cosas y después seguir trabajando".

"Es fácil salir, pero haciendo lo que hay que hacer y no cualquier cosa", señaló.

En otro orden Duhalde se refirió a los anuncios realizados desde los gremios para la realización de un paro nacional durante los próximos quince días.

"Me gustaría más, en vez de perder energía en peleas, en movilización, en cortes de calles, que nos preguntáramos cómo se soluciona esto. ¿Por qué no nos dejamos de joder?, indicó.

"No hay tiempo que perder, tenemos que actuar rápidamente para encontrar una salida clara. No tenemos ninguna posibilidad de salida si no nos dejamos de pelear. No salimos de la crisis si tiramos uno para un lado y otro para el otro", agregó.