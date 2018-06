Una importante consultora calcula a cuánto estará el dólar tras acuerdo con el FMI

Economía

06-06-2018 Un reconocido agente bursátil señala a cuánto deberá cotizar la divisa para llevar la calma al mercado financiero local tras el "financiamiento preventivo"

A medida que avanzan las negociaciones del Gobierno con el Fondo Monetario, las dudas sobre las principales variables económicas son el principal tema de conversación en la city porteña.

El agente bursátil Balanz Capital difundió recientemente un informe cuyo título incluye la frase "Go Big or Go Home" ("Vaya con todo o váyase a casa") la misma que escuchó el presidente estadounidense Barack Obama por parte de Wall Street en 2008 con la crisis de las hipotecas para rescatar al sistema financiero estadounidense.

De esta forma, la empresa calcula que, para revertir la crisis, el presidente Mauricio Macri debería "ir con todo" ante el FMI y conseguir un crédito de alrededor de u$s40.000 millones, que incluya también a los "primos" del organismo como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y la Confederación Andina de Fomento (CAF).

Además, propone que el Banco Central deje de utilizar la "barrera" de los u$s5.000 millones en oferta a $25 para que haya un tipo de cambio realmente flotante que se ubicará entre 26,6 y 27 pesos dentro de 30 a 60 días. De esta forma, la firma descarta que los fondos sean utilizados por Federico Sturzenegger para intervenir en el mercado de divisas.

Por otro lado, Balanz Capital pide que el campo liquide "los 14 millones de toneladas que tiene almacenadas en silobolsas y que estuvieron reteniendo a la espera de un tipo de cambio más conveniente y menores retenciones a la soja, las cuales disminuyen en 0,5 puntos por mes". Esto permitiría que el tipo de cambio se mantenga en ese nivel de equilibrio menor o igual a los 27 pesos.

Según la compañía, el FMI no se "sentiría cómodo" con otorgar un programa "stand-by" a un país que generó un déficit de 4,7% en los últimos 12 meses por u$s30.700 millones. O cuyos déficits comerciales y de turismo mostraron incrementos de 164.8% y 6,4%, respectivamente.

Pero una moneda local que se deprecie cerca de 66% permitiría que esas cifras sean menores y se acerquen a una "zona terapéutica", tal como ocurrió con las devaluaciones de Brasil, México y Colombia.

Por otra parte, la depreciación del peso permitirá reducir el salario real, lo que el informe define como un "mal necesario", ya que posibilitará a los sectores transables de la economía "recuperar competitividad a través de la implosión de los sueldos" medidos en dólares.

En este sentido, Balanz afirma que podría ser una ayuda para los "negocios centrales de la Argentina, como la agricultura, los hidrocarburos (Vaca Muerta), el software, la fabricación de autos, la siderurgia, la generación eléctrica y la construcción (ya que los precios de las propiedades están en dólares)".

No obstante, la administradora de fondos señala que esto tendrá un lado negativo, ya que la importancia del consumo sobre el cálculo del PBI del INDEC es del 57,4%, por lo que la caída del salario real terminaría bajando el poder adquisitivo.

En este sentido, asegura que Cambiemos deberá inventar políticas económicas o una desinflación de las manufacturas significativa que permita en 2019 iniciar la mentalidad "me siento bien" antes de las elecciones. "El sacrificio nunca fue popular en la Argentina, pero tampoco lo fue la confusión y la recesión", remarca el informe.