Propietarios de camiones acuerdan tregua y suspenden bloqueos en la Ciudad

Actualidad

06-06-2018 Este miércoles por la mañana comenzaron medidas de fuerza que provocaron caos en el tránsito. Habrá una reunión el 17 de junio para tratar sus reclamos

Te puede interesar Trabajadores de Correo Argentino protestan por "paritaria cero"

protagonizaron este miércoles una sorpresivaque complicaron el tránsito en el bajo de la Ciudad. La medida de fuerza se focalizó en la avenida Lugones y en las avenidas Ingeniero Huergo y Juan de Garay.Muchos automovilistas pensaron inicialmente que se trataba del comienzo de acciones de "lucha" anunciadas por el sindicato de Camioneros . Sin embargo, quienes reclamaban: son propietarios chicos que se ven complicados por el aumento del combustible.Además, muchos de ellos están vinculados al negocio de losy están en conflicto con las cerealeras porque no les están pagando el precio de referencia estipulado por la AFIP, detalla Infobae.El caos vehicular del miércoles no se repetirá, porque el Gobierno acordó una, que incluye una reunión en el Ministerio de Transporte para el 17 de junio. Allí estarán las autoridades nacionales, los autovoncodados, las Cámaras de Transporte y la AFIP. El propio Pablo Moyano confirmó que no tienen nada que ver con esta protesta : "A nosotros nos llamó también la atención.por el aumento de losy los"."Nuestra organización está llevando adelante un reclamo paritario; estos son reclamos empresariales, no tienen nada que ver con nuestra paritaria y el pedido del 27% de aumento", agregó el gremialista.