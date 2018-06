Poco para festejar: el periodismo acumula más de 3.000 cesantías en dos años y el achique es tendencia en medios públicos y privados

Politica

08-06-2018 Diarios, señales de TV y radios motorizan recortes tanto en Buenos Aires como en el interior del país. Incluso canales "mundialistas" como ESPN reducen planteles. La TV Pública ya no genera contenidos informativos los fines de semana y las filiales de Radio Nacional sólo serán retransmisoras

Como es tendencia desde hace casi tres años, el Día del Periodista se vive en la Argentina atado a, el achique de planteles y lae informativa.En el lapso de dos años, los recortes en medios de comunicacióny en el sector domina la idea de que la política de reducción de empleosLa supresión de empleos en lo que va de la actual gestión de gobiernode concentrarse-y que sufrieron la súbita pérdida de la pauta publicitari estatal- para ahora exhibirse como un comportamiento común en los emprendimientos periodísticosSólo en el ámbito de la, indicaron a iProfesional fuentes sindicales, la pérdida de puestos laborales totalizósólo en el último bienio. Casi la mitad de los recortes se llevó a cabo bajo la modalidad del. El bloque restante se dio a través de la figura delAl respecto, un informe del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) al que accedió este medio menciona aentre los que mayor cantidad de trabajadores despidieron o pasaron a retiro sólo durante 2017. Fueron más de 100 despidos que se dieron a la par del cierre de la agencia, controlada por ambos diarios y que dejó de operar también el año pasado dejando como resultado otros 96 cesanteados.Por estos días, los medios públicos se han vuelto noticia por la decisión del Gobierno de avanzar con medidas de achique también en ese ámbito. El último conflicto refiere a los despidos de Ángel Jozami y Fernanda Arce en, pero lo cierto es que la representación gremial observa la medida como la punta de unque afectaría a un plantel de hasta 100 trabajadores.El oficialismo también viene cambiando las pautas operativas enSegún pudo saber iProfesional, en Canal 7 rige la política de cercenar el pago de horas extras y separa el noticiero durante los fines de semana."Sábados y domingos no se genera información. La directiva del canal incluso decidió desconocer los convenios laborales existentes. Es algo que hace eco con lo que ocurre en Télam, donde además de los despidos incluso se dio el caso de 2 delegadas sumariadas por participar en las marchas de #NiUnaMenos", comentó a este medio Tomás Eliaschev, secretario de Derechos Humanos en SiPreBA.La hoja de ruta del Gobierno para los medios públicos se completa con la decisión de desarticular las producciones locales de las"La decisión del oficialismo es transformar a las 33 filiales, lo cual implica una pérdida invaluable en términos de comunicación. Se perderán las voces regionales, la producción local de contenidos. El Gobierno tiene una marca apuesta por la, dijo Eliaschev a iProfesional.Los recortes en elsumaron un nuevo apéndice con la reciente decisión delde despedir a, previa imposición de un régimen laboral que incluye el pago fraccionado de salarios y las suspensiones en los cumplimientos previsionales.Ante el reclamo de los periodistas de la emisora, el Ministerio de Trabajo intervino a fines de mayo para fijar unaMás allá del dictamen, lo concreto es que la situación para los periodistas de Radio Del Plata sigue marca por la incertidumbre laboral., en tanto, también activóa partir de 2018 y redujo la cantidad de horas del personal operativo. En abril pasado, los empleados de la radio se desayunaron con la novedad de que los propietarios del medio sumabanFuentes vinculadas a Metro aseguraron a iProfesional que Grupo Monetapara su señal Blue.Unque apuesta al recorte esSi bien se trata de, con todo lo que ello implica en términos de trabajo periodístico, lo concreto es que la filial en Argentina puso en marcha un esquema para"Además de los despidos directos, la cadena propone retiros voluntarios o la migración a una productora vinculada al ex rugbier Agustín Pichot. Quienes optan por esta última opción pierden toda la antigüedad acumulada en ESPN", contó a iProfesional una fuente relacionada a la señal.Fuera de Buenos Aires, la situación es un espejo. Por citar dos casos recientes,, editora de El Diario de Paraná y con participación de Luis Etchevehere, actual ministro de Agroindustria,de prensa el viernes 18 de mayo. SAER negocia la venta del matutino a los capitales que hoy comandan el día a día del diario El Litoral de Santa Fe.Siempre en Paraná, eltambién se encuentra en un proceso de achique. Su controlante, Neomedia TV -también dueña de canal 10 de Mar del Plata- ya "blanqueó" ante su plantel de periodistas que suprimirá hasta 20 puestos laborales.De acuerdo al último, en el 75% de los medios con operaciones en Buenos Aires se dieronEl anterior, de acuerdo al gremio, "fue un año signado por cierres tales como el de la histórica, que dejó a 96 trabajadores/as de prensa despedidos/as, el dedonde, de las 14 personas que hacían la revista, la empresa solo reubicó a 2, y el de(AGR), la planta impresora de Clarín que dejó a centenares de familias en la calle.""El número de desempleos relevados en 2017 se suma a los 1.300 despidos sufridos en el sector en 2016 en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, pasando a engrosarel número de puestos de trabajo perdidos a nivel país", destaca el informe llevado a cabo por la organización."Si se analiza el porcentaje de despidos o puestos de trabajo que se perdieron a través de planes de retiros voluntarios o jubilaciones anticipadas, sobre el total de trabajadores/as de cada empresa, detrás de los cierres de DyN (100%) y Revista 23 (86%), se anotaron los casos de Radio Splendid (64,3% de su planta de trabajadores/as), de la agencia DPA (16.6%), Editorial La Página S.A. (15%), y Radio Nacional Buenos Aires (14% de su plantel)", indica el relevamiento de SiPreBA.A la par de las decisiones de Gobierno, y el "envalentonamiento" de varios privados en un contexto de achiques, lo cierto es que tambiénque suman a laque invade al sector.Quizás el concepto que mejor resume lo que acontece es el deque ostentan las nuevas audiencias. El cambio en las preferencias no puede ser replicado a igual velocidad.A esto se suma otro factor:no se muestran muy predispuestos a, teniendo aque les ofrece un amplio abanico de servicios de manera gratuita, incluidas noticias. Así, lectores, internautas y televidentes, tienden a informarse cada vez con mayor énfasisEn diálogo con iProfesional,, reconocido especialista en medios e investigador del Conicet, hizo referencia en su momento a dos factores que se combinan para agravar la crisis:hacia fuentes noticiosas que difieren de las consagradas en las últimas décadas.caracterizado por la falta de políticas oficiales que otorguen algo de oxígeno a los medios en medio de esta profunda transformación."Hasta el inicio de 2017, se decía que varios de los medios con problemasya que venían recibiendo importantes sumas de dinero por pauta oficial", señaló. Para luego afirmar que los cierres que se vienen dando este año se vinculan a otros que no estuvieron alineados con Cristina Kirchner."En situaciones así de complicadas, deberíanpara disminuir el impacto de la crisis. Es claro que la intención del Gobierno actual es otorgar beneficios a los medios más grandes,, apuntó Becerra.A lase le suma otro tema bastante más complejo: la migración del público a otras opciones informativas."Lade la televisión. El encendido baja como por un tobogán y el rating cae. Estoy parte del presupuesto migra a Internet", afirmó otra fuente del sector.Por último, Becerra añadió que comprender la crisis de las empresas periodísticas también implica asumir que los medios hicieron caso omiso a las demandas y cambios de preferencias de los lectores y televidentes en general.