El Gobierno aprovecha acuerdo con el FMI para relanzar su programa: dólar flotante y fin del gradualismo fiscal

08-06-2018 Con el préstamo de u$s50.000 millones, el Gobierno logró su objetivo de una cifra impactante para transmitir solidez financiera y dar certidumbre al mercado. Asumió un fuerte compromiso para llegar al equilibrio fiscal en el año 2020. E intenta que el "stand by" no dañe la imagen de Macri

El dólar, que flote



El hecho de que el anuncio delcon else haya realizado en elhabría que inscribirlo en la lista de las mayoresde laCasi 13 años después de que Néstor Kirchner saldara toda la deuda con el organismo, con el objetivo de desligar al país del FMI, elactual Gobierno firmó un convenio que el Presidenteconsideró como "".Tras el estrés financiero sufrido por la Argentina en las últimas semanas, está claro que ela que esteque aportará la entidad, a los que se sumarán u$s5.650 millones del BID, Banco Mundial y CAF, servirán como garantía suficiente parasobre la viabilidad económica.Y, por encima de ello, lo que transmitieron Nicolásy Federicoen la conferencia de prensa tuvo un tono de verdadero, con reconocimientos explícitos de errores y el compromiso de un camino acelerado de recorte fiscal.El-por- llegaría en un par de semanas. Más precisamente el, una vez que el Directorio del Fondo apruebe formalmente el acuerdo La línea " stand by " será a, con. A cambio, la Casa Rosada se comprometió ael ritmo de, bajo la premisa de que no se altere la paz social.En el cortísimo plazo, todas lasen lo que suceda desde la media mañana del viernes en elEl presidente del Banco Central anunció que quedóde, tal como adelantara. Con esta medida, la autoridad monetaria le había puesto una la cotización en el segmento mayorista.El hecho de que ese precio quedara este jueves en $24,99 -apenas un centavo por debajo del máximo- y con un Banco Nación que ha venido interviniendo en las últimas jornadas para que ese tope no se corriera, generaba nerviosismo en el mercado.Será clave entonces la reacción de los operadores. Tal como adelantó, la secuencia acordada no es casual. Losson los siguientes:- Primero el- Luego la "" del mercado cambiario- Después arribará elde fondosEsto es así porque el FMI no quiere que el préstamo termine financiando la salida de capitales. Más bien, esde que, bajo una, el tipo de cambio llegue a unEn este sentido,aunque aclaró que está dispuesto a intervenir en caso de que se produzcan movimientos "disruptivos" en el mercado.En lo conceptual, el anuncio del acuerdo con el FMI ratifica que, tras las "turbulencias" financieras del mes pasado, en la economía cambió todo.Eso sí,para este año en el. Se trata de un objetivo que el propio ministro había recortado en medio punto hace poco más de un mes, cuando se pensó que esa reducción permitiría aflojar las tensiones cambiarias.Lapasó para el: en 2019, el déficit primario debería alcanzar tan sólo al, en lugar del 2,2% previsto hasta ahora. Dujovne se negó a dar detalles sobre los recortes que asumirá para llegar a ese objetivo. Se limitó a afirmar que éstos se incluirán en elque el Ejecutivo enviará al Congreso el próximoPara el, el planteo es alcanzar el "". De esta manera, el acumulado 2018-2021 prevé una reducción del déficit de 3,1% del producto bruto interno, con una cifra total de alrededor de u$s19.300 millones.Junto con el planteo fiscal, Dujovne y Sturzenegger anunciaron elde unadel Banco Central "para asegurar su independencia".Entre los puntos emblemáticos se incluye la explícita, práctica habitual hasta el momento.El objetivo de esta iniciativa es que la autoridad monetariapara cubrir elde lasPor otra parte, el, en los próximosque el Banco Central mantiene en cartera desde la época kirchnerista.El compromiso es que, algo que venía preocupando al mercado financiero, que veía allí un déficit cuasifiscal potencialmente explosivo.Otra meta quefue la de Sturzenegger blanqueó queespera que se reduzca "lo máximo posible", peroLa, período para el que. Se completa con un objetivo deSegún el Palacio de Hacienda, elacordado con el Fondo "es innovador, ya quea los"."En efecto, se incluye explícitamente ely, por primera vez en la historia en un programa con el FMI , una salvaguarda que permite incrementar el gasto social si el gobierno argentino lo considerara necesario", señaló el ministerio de Hacienda.Y añadió: "Esto significa que en caso de que la economía no crezca como esperamos,focalizadas especialmente en los programas de".Se trata de unarespecto del objetivo que se fijó el Gobierno: recuperar la credibilidad en el rumbo económico sin que la dureza fiscal implique un excesivo costo político para la imagen de Mauricio Macri Tal como consignara, los expertos del FMI insisten en que ladebe estar dictaminada por el mercado, según elEs decir, quela política delde "poner sobre la mesa" todos los días u$s5.000 millones paraEl anuncio de Sturzenegger sobre dar porratifica que el" a las pretensiones delEn otras palabras, elde ahora en más, a irEnconfían en que el anuncio deltiene la fuerza suficiente como paraen el plano financiero y descomprimir tensiones.Los próximos días serán pródigos en cuanto a las señales que puedan confirmar si esto será así.En cuanto al, si se observa lo sucedido en las últimas semanas, el hecho de queque laDe cara a, desde elafirman a: "No arriesgamos un pronóstico sobre qué sucederá. Pero lo que sí es un hecho es que a partir de ahora tendremos".En este sentido, afirman que la, ya que la entidad no volverá a comprarle billetes verdes al Tesoro.El, como agente financiero, seguiráque consiga o pueda obtener el ministro de Finanzas, Luis, para hacerse de pesos."Cuando comprábamos al Tesoro directamente, los dólares eran para no influir tanto en el precio. Ahora, se institucionaliza que esos billetes pasan por el mercado de cambios", añaden desde Reconquista 266."Va a haberporque el Tesoro va a tener que vender para cubrir sus obligaciones, que son en su mayoría en pesos", concluyen.