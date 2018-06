La nueva campaña de ICBC pone el foco en el consumidor racional

Marketing

08-06-2018 La nueva campaña del banco, realizada por la agencia Don, se concentró otra vez en lo aspiracional aunque sin dejar de lado el disfrute cotidiano

continua poniendo foco en los beneficios a los clientes con el objetivo de ampliar su base e incrementar el uso de sus servicios entre quienes ya eligieron al banco. Con la figura decomo motivador de las aspiraciones personales, la entidad lanzó una nueva campaña donde, sin resignar a los máximos objetivos, también es possible disfrutar el día a día. Por eso el mensaje de esta campaña se apoyan en que los Beneficios ICBC potencian tu dia a dia. Y el de Iván también. la nueva campaña creada porresalta los beneficios que ofrece el banco a sus clientes. "ICBC Beneficios es un producto que venimos construyendo desde hace varios años junto al banco, con un enfoque aspiracional pero real, siempre atentos al pulso social y con conversaciones que generan cercanía. La diferencia del enfoque de este último año con respecto a los años anteriores radica en que estamos hablando con un consumidor más racional que si bien piensa en futuro no deja de disfrutar su día a día", asegurógerente general de Don."Esta nueva campaña con Iván de Pineda como vocero, consolida el posicionamiento de ICBC como un banco con una propuesta de valor permanente. Todo el año, diferentes estímulos con diversidad de contenidos convivirán en medios on y offline, amplificando los beneficios que ofrecemos para que nuestros clientes y futuros clientes puedan disfrutar más de sus compras", resumió, gerente de comunicaciones y medios de ICBC. La campaña integral que permanecerá en el aire durante todo el año contará con 5 spots televisivos, 12 cápsulas, vía pública, gráfica. Además, por medio dese comunicará activamente en fechas y rubros especiales cada uno de los beneficios pensados para 2018.