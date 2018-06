Economía

08-06-2018 El analista económico señaló que el acuerdo con el Fondo Monetario es lo "menos malo" que podía pasar, pero que tendrá consecuencias

El acuerdo crediticio con el, por un monto de, está generando variados análisis de parte de los economistas del país. Claudioes uno de los que advierte que “” y no es optimista para lo que resta del año: “”, sentenció en una entrevista al portal Fortuna. No obstante, el economista validó la realización del acuerdo anunciado el jueves por Nicolás“Es. Si llegamos a estas instancias es porque las cosas estaban mal. Por eso, de nuevo, es lo mejor que le podía pasar dentro de lo mal que llegamos a esta situación”, explicó Zuchovicki. “Se viene un semestre muy feo. Va a haber recesión y la gente va a sentir una. Puede ser que a principio del año que viene empiece a revertir la situación, pero es muy difícil”, lamentó. Y agregó: “Aun así, es entendible que el Gobierno quiera mantener un. O sea, si perdiste $10 y pudiste recuperar $2, lo que se busca es que al final la sensación no sea que perdiste $ 8 sino que recuperaste $ 2”, dijo Zuchovicki. El analista también opinó sobre la renovación de: “Hay más tranquilidad, porque ahora gran cantidad de los Lebacs lo tienen los bancos nacionales. Por lo tanto, se van a renovar por un período de tiempo más largo”.