La directora del FMI se reunió con Macri en el G7 y apoyó el plan del Gobierno: "Fortalecerá la economía del país"

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, consideró que el plan económico del gobierno argentino “fortalecerá la economía” del país “a corto plazo y estimulará el crecimiento”, al cabo de la reunión que mantuvo con el presidente Mauricio Macri, en el marco de la Cumbre del G7 que se desarrolló este sábado en la ciudad canadiense de Charlevoix, Quebec.

"El Presidente Macri y yo sostuvimos hoy una reunión muy constructiva. Reiteré mi respaldo a las importantes reformas anunciadas por el ministro (Hacienda) Nicolás Dujovne y por el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Consideramos que el plan económico de las autoridades argentinas fortalecerá el crecimiento y la creación de empleo de cara al futuro”, sostuvo Lagarde.

En un comunicado difundido a través de la página del FMI, la funcionaria del organismo internacional remarcó que “la protección de los pobres y los más vulnerables es un componente crítico del plan”, que instrumentará el Ejecutivo que encabeza Macri, y señaló que ese “enfoque” cuenta con todo su “apoyo”.

“Asimismo, me siento alentada por los esfuerzos del Gobierno por eliminar las disparidades entre hombres y mujeres en Argentina y avaló plenamente sus planes en ese sentido. Espero continuar nuestro diálogo en el contexto de la reunión de los ministros de Hacienda y los presidentes de los bancos centrales del G20 que tendrá lugar en Buenos Aires en julio", subrayó Lagarde.

Minutos antes de que se produjera este encuentro con el jefe de Estado argentino, la directora del FMI publicó un mensaje en la cuenta oficial de Twitter del organismo de crédito internacional.

“Encantada de encontrarme al presidente de Argentina Mauricio Macri en el G7”, observó Lagarde en un breve texto escrito en la red social.



President @mauriciomacri and I had an excellent meeting. I reiterated my support for #Argentina’s planned reforms, which will strengthen the economy. Promoting growth while protecting the most vulnerable are key components and I fully endorse them. https://t.co/MaOOtYHJai