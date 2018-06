Moyano: "Si reprimen a los camioneros puede haber paro por tiempo indeterminado"

Economía

11-06-2018 El dirigente gremial le contestó a la ministra Patricia Bullrich, quien había dicho que usaría la fuerza pública para impedir cortes de ruta

El líder camionero, Hugo Moyano, le respondió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien había calificado de "extorsivo" la amenaza de "huelga a la brasileña" que lanzó el extitular de la CGT en medio de las negociaciones paritarias y en rechazo del "techo" del 15% que el Gobierno quiere imponer a la suba salarial.

En el país vecino, el sindicato de camioneros paralizó prácticamente todas las actividades con una medida de fuerza que incluyó cortes de rutas y afectó al abastecimiento de alimentos, naftas y caudales.

La funcionaria de Cambiemos advirtió la semana pasada que no iba a permitir piquetes y adelantó que mandará a las fuerzas a reprimir para liberar el tránsito.

"La señora Patricia Bullrich Luro Pueyrredón se quiere hacer la Margaret Thatcher", señaló Moyano en diálogo con C5N. "Si llega a ver represión después vamos a conversar -indicó- el trabajador camionero no es violento, pero no vamos a permitir no ataquen a ningún trabajador", dijo y avisó: "Puede haber un paro por tiempo indeterminado si eso ocurre".

Y se refirió al reclamo del 27% de aumento del gremio de Camioneros y consideró "muy difícil" que los empresarios lo acepten. "Calculo que no lo van a dejar darlo a través del Gobierno. No van a querer reconocer esta realidad de que el trabajador viene perdiendo poder adquisitivo".

El gremialista ya había anticipado que convocarán un paro nacional de Camioneros para el jueves próximo si no reciben una respuesta favorable de la cámara del sector.

Moyano también habló de la foto del presidente Mauricio Macri y la titular del FMI, Christine Lagarde: "Para mí la foto es vergonzosa, demuestra la subordinación, la entrega del patrimonio del país. El FMI trae hambre y miseria".

Y puntualizó sobre Macri: "No creí que iba a llevar a una política semejante que compromete el futuro del país,a las generaciones futuras, porque son políticas de hambre".

Finalmente, consideró que "vamos a un camino como el 2001", a "una situación que va a ser muy delicada fundamentalmente para los sectores más sensibles".