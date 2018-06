Francisco González, presidente de BBVA, reconoce que las fintech son una amenaza para la banca

Finanzas

11-06-2018 En su opinión, la amenaza de los gigantes tecnológicos es ya una realidad, especialmente en China, donde ya surgieron varios competidores

El presidente del BBVA,considera que las 'fintech', empresas tecnológicas de servicios financieros, suponen unaen algunos aspectos, pero en otros no podrán superarla, como en la seguridad y privacidad que ofrecen los bancos para los datos de sus clientes. En un artículo publicado enGonzález explica que cuanto más, más claramente ven lasque tiene la banca de sacar partido a sus fortalezas, como la seguridad y la privacidad, que a su juicio "no son fácilmente replicables" como se ha visto recientemente en "los adversidades de Facebook". Para el presidente, la amenaza de loses ya una realidad, especialmente en China, dondeestán liderando la nueva oleada de competidores de los bancos.En relación con el, asegura que "nunca antes latodo tipo de datos de cualquier amenaza, desde el ciberterrorismo o el abuso al consumidor, ha sido tan necesaria." Además, asegura que están empezando a entender "cómo losy tienen un impacto en la competencia" y cree que, al final, "provocará una revisión de los comportamientos monopolísticos de los grandes buscadores y redes sociales". Por todo ello, piensa que el mundoque comprenda la complejidad de encontrar un equilibrio entre los datos, la privacidad, la seguridad y la competencia entre sectores". A su modo de ver, "los clientes agradecerán tener sus datos -financieros o no- salvaguardados en un entorno seguro, al tiempo que se benefician de un mercado competitivo y transparente".