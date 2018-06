Blackstone se consolida como el mayor fondo inmobiliario global

Finanzas

11-06-2018 Administra propiedades por un total de 184.300 millones de euros, lo que implica un crecimiento de casi el 29% anual. Le sigue Broofkield Asset Management

Blackstone reforzó el pasado año su posición como el. La cifra de sus propiedades bajo gestión alcanzó los 184.300 millones de euros, lo que supone un. Así se refleja en un reciente estudio de Inrev, la asociación europea que engloba a los grandes fondos no cotizados. Losbajo gestión en el, según este informe, también aumentaron el pasado año. En total, en todo el mundo, existen carteras de propiedades por valor delo que significa un crecimiento delBlackstone es una gestora estadounidense de fondos queLa firma fue fundada en 1985 pory, además del inmobiliario, está presente en otros negocios como elTras Blackstone, lacon más propiedades es la canadiensecon una cartera de(un 5,3% más que el año anterior). Esta firma también está presente en otros sectores como. Le sigue, en tercera posición,una compañía de Nueva Jersey con 140 años de historia ybajo gestión. Esta última compañía no es muy conocida en Europa, donde solo mantiene el 11% de su cartera, frente al 69% en Estados Unidos . Por primera vez, según el estudio de Inrev, existencon inmuebles por más de. A Blackstone, Brookfield, PGIM, le siguen la texana(104.700 millones) yun fondo inmobiliario de TIIA (sociedad vinculada a planes de retiro de profesores en Estados Unidos ) con 103.800 millones. La lista de losla completan CBRE Global Investors, UBS Asset Management, Prologis, AXA Investment Managers y J.P. Morgan Asset Management. De los 2,7 billones de propiedades, el 83,3% está en manos de gestoras no cotizadas, según este informe llamado Fund Manager Survey. Este tipo de sociedades invierten con sus propios vehículos (alrededor del 45,5%), pero también pueden invertir para otros o a través de joint ventures o club deals. Respecto a la ubicación, el 36,9% de los activos se encuentran en Europa, el 33,8% en Norteamérica y el 16,9% en Asia-Pacífico.