El Gobierno negocia aval silencioso de CGT al acuerdo con FMI, a cambio de bono salarial del 5% y fondos a las obras sociales

Economía

12-06-2018 Se reúnen funcionarios del área económica con el triunvirato de la central sindical, en un clima marcado por la convocatoria de Moyano a un paro del gremio camionero. En los últimos días hubo guiños mutuos. La CGT no levantará la bandera del rechazo al FMI; el Gobierno atenderá los "cinco puntos"

El Gobierno se encamina a, aislar a, y obtener elal acuerdo selladopor u$s50.000 millones. A cambio, las autoridades ofrecen elcon un tope de hasta el 5% en el sector privado,y modificaciones a losen los proyectos de reforma laboral. El capítulo más importante de las negociacionespor la mañana o el mediodía en un lugar a confirmar. Las autoridades, luego de la reunión mantenida el jueves pasado en Casa de Gobierno, de la que participó el ministro de Hacienda,, el vicejefe de Gabinete,y el jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo,. En la CGT confirmaron a iProfesional lossostenidas en las últimas horas."Creo que el Gobierno, no creo que convoquen una reunión para nada", dijo un dirigente histórico de los "gordos", los grandes gremios de servicios. En un gesto político, ese sector no se opondrá al acuerdo firmado con el Fondo,, quien ayer ratificópara este jueves.Para neutralizar al sindicalismo, el ministro de Trabajo,, oficializó el viernes pasado el "régimen simplificado voluntario de adecuación de la negociación colectiva salarial". Según el decreto 508/18, los sindicatos del sector privado que ya cerraron sus convenios -en torno al 15%- puedeneste año y en hasta dos cuotas,en las clausulas de revisión pactadas previamente. "Le das margen para adecuar los salarios, pero, no hay ningún límite para eso", señalaron cerca de Triaca. La reapertura de paritarias "sin ningún tipo de limitación", incluidas las actividades que actualmente discuten paritarias , fue uel jueves pasado. Pero en los hechos el decretoya que la negociación ad hoc habilitada fija un porcentaje máximo a los acuerdos homologados y-que podrían excederse del límite- están previstasEl resto del pliego elevado por la central obrera contemplay suspensionesy el sector privado, la eliminación del medio aguinaldo en el cómputo de Ganancias, lay el compromiso de no reformar la Ley de Contrato de Trabajo.Si bien en Hacienda descartaron cambios a la cuarta categoría y Trabajo se niega a un pacto antidespidos, en las últimas horas trascendió que el Gobiernoa las obras sociales, según informó Clarín y Ámbito.