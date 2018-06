Messi responde: ¿seguirá con la Selección después del Mundial?

Recreo

11-06-2018 El futbolista comentó a un medio español que en la Argentina se entiende diferente lo que es llegar a una final. Dio sus candidatos para ganar el torneo

El, quien es uno de los futbolistas más conocidos del mundo, fue consultado sobre su futuro en la selección argentina."Dependerá de cómo nos vaya", aseguró. Este Mundial será. Tras quedar en segundo lugar en Brasil 2014 y perder dos finales de Copa América, en 2015 y 2016, el futbolista había anunciado su retiro de la selección argentina. Sin embargo retornó al equipo para clasificarlo a una nueva Copa del Mundo y ahora su futuro se jugará en Rusia. En una entrevista con Sport.es, el astro del Barcelona fue consultado sobre si este sería. "No sé.de cómo nos vaya,", respondió."El hecho de pasar pornos hizo pasar porcon la prensa y con la prensa de Argentina por las diferencias de ver", añadió. Asimismo, analizó que si bien "es cierto que lo importante es ganarlas", apuntó que "llegar allí no es fácil". Messi también sostuvo que, en caso de salir campeón, la motivación para continuar será "". "Gané muchos títulos a nivel de clubes y el año siguiente la motivación era la misma, con. Con el Mundial sería lo mismo", enfatizó, según recoge RT. Finalmente consideró que el torneo será "" ya que hay muchos países que llegan en un buen nivel como, Alemania,, Francia y, "aunque a esta no se la nombra tanto".