Cerraron 200 inmobiliarias y hay otras 3.000 al borde del abismo

Las inmobiliarias de la Ciudad de Buenos Aires admiten que con la suba del dólar, en mayo, se cayeron 25% de las operaciones que ya estaban pautadas.

Los referentes del sector aseguran que las tasas que hoy ofrecen los bancos para créditos hipotecarios se duplicaron en el último mes. Sumado a que, por la nueva ley que regula a la actividad, ya no pueden cobrarle la histórica comisión por alquiler al inquilino, el sector asegura estar en crisis. Ya cerraron 206 inmobiliarias porteñas en los primeros cinco meses del año, pero hay otras 3.000 en peligro.

"El tema central es que de los 7.250 corredores inmobiliarios un 93% son unipersonales y el alquiler de viviendas era una parte importante de su facturación. Antes pagaba un 4,15% el propietario y otro 4,15% el inquilino. Ahora ya no es negocio cobrarle sólo 4,15% al que da su propiedad en alquiler. Debería acotarse a las propiedades menores a $15.000 mensuales, no es posible que alguien que paga u$s7.000 por alquilar un piso en Puerto Madero tampoco pague la comisión", explica a BAE Económico Armando Pepe, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad.

Cuenta que ya se presentaron 108 amparos individuales, además de los elevados por el Centro de Corredores Inmobiliarios y el Colegio Único de Corredores.

"Hay 3.000 inmobiliarias al borde del cierre, no sólo las 206 que cerraron de enero a mayo. Tenemos gente que la está pasando muy mal. Desde que comenzó junio se frenó todo, ni los teléfonos suenan", agrega Pepe.

Las inmobiliarias se están convirtiendo en consultorios psicológicos, donde cada vez que tambalea una operación, se escuchan historias dramáticas que cuentan como se termina el sueño de la casa propia.

"Una persona que empezó a tramitar su crédito en diciembre con un dólar a $17 hoy ya no llega a comprar. Si la propiedad costaba u$s150.000 y tenía u$s50.000, podía pedía un crédito de $1,7 millón para escriturar. El problema es que ahora necesita $900.000 más. Si no puede recurrir a los créditos de familiares y amigos, ya no puede comprar", puntualiza el empresario inmobiliario.

Algunos bancos recategorizaron los ingresos, sumando el sueldo del hijo o de la mujer, otros piden un codeudor. "Imaginate si mucha gente no consigue un garante por dos años, menos por un crédito a veinte años. Encima el Banco Nación, para cuentas sueldos, cobraba una tasa de 4,5% más inflación, desde el 2 de mayo, la aumentó a 8,5% más inflación. Esa gente desensilló. Es muy complicada la situación del país", dice el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios.

Las pocas operaciones que se hacen, rondan entre los u$s150.000 y 350.000 dólares.

Sin embargo Pepe asegura que se aprobaron 1.260 obras en la Ciudad en los primeros cinco meses del año, que equivalen a 830.000 metros cuadrados, mientras que en todo el 2017, se habían aprobado 1.200.000 en los doce meses. Otro reclamo del sector es que los bancos le den crédito a los desarrolladores desde el pozo. De esa forma, aseguran, se garantizarán un mayor dinamismo.