En Wall Street anticipan coletazos del acuerdo con el FMI: "Las correcciones serán duras e impopulares"

Finanzas

El presidente del grupo financiero estadounidense INTL FCStone, uno de los principales operadores de la bolsa de Comercio de Nueva York, Sean O'Connor, afirmó que el acuerdo del Fondo Monetario Internacional (FMI) con la Argentina es muy positivo para recuperar la confianza de los mercados" aunque advirtió que los cambios en la economía que necesita Argentina serán "duros e impopulares".

"El acuerdo con el Fondo resultó más rápido de lo que se esperaba, lo cual es muy positivo. El presidente Mauricio Macri hizo lo correcto y acudió rápidamente el Fondo, no esperó a que se desate una crisis, y eso genera confianza en los mercados", indicó O'Connor a Télam.

El ejecutivo, de origen sudafricano pero que desde hace 35 años reside en Nueva York, pasó por Buenos Aires donde la firma estadounidense, listada en el Nasdaq e incluida entre las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos (Fortune 500), tiene oficinas para prestar servicios financieros a nivel local.

Estimó que el acuerdo con el Fondo "facilitará al Gobierno conseguir progresos en la economía", y puntualizó que "los cambios serán duros, no serán populares, pero si no se hacen no podrá evitarse una crisis".

"Argentina es un gran país con una gran economía. Y si se hacen los cambios correctos, hay un futuro muy bueno para este país", afirmó O'Connor, quien insistió que "será duro, no será fácil, y será impopular".

Indicó que "mucha gente en poco tiempo sentirá que tiene menos dinero en el bolsillo, pero tiene que confiar que, haciendo el Gobierno lo correcto, en el largo plazo la situación será mucho mejor".

Señaló que "Argentina está en un lugar difícil ahora", pero sostuvo que Macri está tratando de hacer lo correcto para reformar la economía argentina. "Es difícil y va a llevar un tiempo largo para que las políticas económicas surtan su efecto. No es posible corregir todo en lo inmediato, y desafortunadamente el mercado está impaciente por ver muchos cambios", remarcó O'Connor.

Afirmó que "Macri está haciendo lo correcto, aunque el mercado pretende que lo haga mucho más rápido". Al respecto, opinó que "el mercado y la gente deberán darle tiempo al Gobierno para que se concreten los cambios".

El ejecutivo también se refirió al proceso devaluatorio que se dio en el país en esta primera parte del año, y evaluó que "fundamentalmente la devaluación es el resultado de la inflación". Sostuvo que "hay que controlar la inflación, para controlar o eliminar la devaluación", y afirmó que "la buena noticia es que el Banco Central parece mantener una política en esa dirección".

Afirmó que "el Gobierno parece saber cómo es la mejor manera de combatir la inflación", y consideró que "tiene que moverse y rápido para no volver a perder la confianza de los mercados".

Evaluó que "el nivel actual de las tasas no es sostenible por mucho tiempo", y sostuvo que "en el corto plazo puede controlar la inflación, pero en el largo puede destruir la economía".

O'Connor subrayó que "los mercados siempre son impacientes", porque explicó que "quienes invierten pretenden retornos rápidos, no quieren esperar 10 o 15 años, quieren ganancias en corto plazo".

"Por eso si no se obtienen los resultados, se pierde muy rápido la confianza de los mercados. Y obtener la confianza de los mercados es muy difícil. El dinero se mueve muy rápido hoy en el mundo", puntualizó el ejecutivo.

Asimismo, consideró que "la otra cuestión importante es que uno también está conviviendo con eventos internacionales", y precisó que "los problemas en Brasil afectan a la Argentina, pero también afecta lo que sucede en los Estados Unidos".

O'Connor no descartó que el Gobierno "también tendrá que tener un poco suerte, porque siempre están las cuestiones externas que pueden afectar" a la economía local. De todos modos, aseguró que "en Argentina hay un montón de oportunidades interesantes en los mercados financieros, monetarios y bursátil".