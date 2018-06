Trabajadores de AFIP amenazan con paro si el Gobierno avanza con congelamiento salarial

Impuestos

El lunes, a través de un comunicado AFIP señaló que comenzó un "" de su estructura interna que "no implica despidos", mientras que los empleados del organismo denunciaron que se intentaLos trabajadores nucleados en la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP)en la sede central de la AFIP , en rechazo al intento de llevar adelante una baja en los ingresos de los trabajadores por parte de la conducción del organismo fiscal que encabeza Leandro Cuccioli. En este marco,si el Gobierno avanza con el congelamiento salarial. Así lo confirmó el secretario general del gremio, Guillermo Imbrogno quien manifestó su "preocupación" debido a que "se hace hincapié en los gastos y no en cómo generar más ingresos". "Tenemos la preocupación de quepor los empleados de la AFIP ", añadió."Tratamos de llevar el conflicto de forma racional, tratar de dialogar y hacerles entender que el ajuste de salarios no es el camino", dijo Imbrogno en declaraciones radiales. "Estamos haciendo asambleas en todo el país, y si no recibimos una respuesta favorable vamos a tomar medidas de acción directa, como un paro", remarcó. El sindicalista aseguró que más dede todas las dependencias del país están "peleando por su sueldo". "Es un momento muy duro para nosotros porque estamos volviendo a épocas que pensamos que no se iban a repetir más en la Argentina", cuestionó. El lunes, a través de un comunicado AFIP señaló que comenzó un "" de su estructura interna que "no implica despidos", mientras que los empleados del organismo denunciaron que se intenta reducir sus salarios. "La Administración Federal de Ingresos Públicos aclara que se encuentra en un proceso de readecuación de su estructura que no implica despidos", sostuvo el organismo.