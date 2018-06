Tras dos días de flotación, el Banco Central vuelve a intervenir y el dólar mayorista bajó a $25,75

Finanzas

12-06-2018 Tras el acuerdo con el FMI, la autoridad monetaria dirigida por Sturzenegger realizó una intervención sorpresiva de u$s500 millones para intentar ponerle un techo a la suba de la divisa, luego que el precio escaló 75 centavos el lunes. El billete minorista se vendió a $26,38 promedio

La promesa duró apenas dos días. Después que el jueves pasado el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, prometió que iba a dejar flotar al dólar libremente, sin intervención -a excepción de algún factor extraordinario-, para sorpresa de muchos operadores de la City, este martes volvió a vender divisas para hacer bajar al precio del tipo de cambio.



Esto se produjo por ventas tanto en el mercado contado como en los futuros por parte del Central. Se calcula en la plaza que el BCRA vendió alrededor de u$s500 millones, mientras que habría hecho otros u$s100 millones en lo contratos que se negocian en el Rofex.



Así, luego de la fuerte suba que tuvo a última hora en la rueda del lunes, el dólar que se negocia en el mercado mayorista operó 25 centavos por debajo del cierre anterior, con una caída de 1% para quedar en $25,75.

Como antecedente, el lunes, sin oferta por parte del Central, ni ventas del Banco Nación, el dólar se disparó sobre el cierre 47 centavos en el segmento minorista y casi 70 en el mayorista, a pesar de haberse alcanzado la semana pasada un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para calmar a los mercados luego de la reciente corrida cambiaria.



Este martes el volumen total operado creció 108% respecto a la rueda previa, ya que se negociaron u$s1.104 millones, la cifra más ala en todo el mes, en un marco en el que la demanda fue muy elevada por parte de bancos, empresas e inversores, pero, por el contrario, la oferta "no aparece" en buena cantidad por parte de exportadores e inversores.

"Ventas del Central le ponen 'un techo' al dólar en la primera hora del día", afirman los operadores de ABC Mercado de Cambios.



Cabe recordar que el ente monetario dirigido por Sturzenegger no intervenía para regular el mercado con ventas de dólares, desde el 15 de mayo pasado, cuando vendió u$s700 millones a $25 justo el martes de licitación de Lebac, en el que debió renovar un monto récord de estas Letras, que llegó a ser de $674.000 millones.



Después de ello, el Banco Nación fue el encargado de vender a diario divisas para abastecer al mercado y calmar el ascendente precio del billete verde. Del 29 de mayo al 7 de junio, este organismo público volcó unos u$s2.400 millones.

En tanto, en el segmento minorista, el dólar operó con una baja de seis centavos a $26,38 promedio en agencias y bancos del microcentro porteño, según el relevamiento del BCRA.



Los precios ofrecidos en las distintas sucursales tocaron un máximo de $26,50, en el caso de varios privados, como Galicia, ICBC, HSBC e Itaú, mientras que el piso lo marcó el Macro, con $26,10.



En el Banco Nación (BNA), la cotización del billete al público quedó en $25,30 para la compra y $26,30 para la venta.



Por el lado de la plaza marginal, el blue subió unos 20 centavos para acomodarse al valor oficial, ya que se ofreció a $26,30. Igualmente quedó ocho centavos por debajo del promedio minorista del BCRA.

Cabe señalar que los operadores y analistas seguirán con atención lo que decida el Banco Central en cuanto a la tasa de interés de referencia, que hoy está en el 40%.

Pero está quedando claro que el Central corre detrás de la noticias. En el mercado no entienden cómo dejaron subir el dólar el lunes y ahora tienen que intervenir para bajarlo cuando, además, Sturzengger había dicho que la entidad no iba a vender más en el spot.

Esa tarea iba a quedar en manos de Luis Caputo quien vía el Banco Nación tenía que vender las divisas. Nada de esto sucedió en los últimos días y por eso el Central tuvo que salir a ponerle paños fríos a la cotización.

"La suba del dólar además perjudica a los bonos argentinos. Porque los inversores del exterior venden títulos cuando ven que hay volatilidad en el tipo de cambio", dicen desde un banco privado.



"Todo sigue igual, mientras no cambien las condiciones del mercado expectante de medidas después del acuerdo con el FMI del préstamo de u$s50.000 millones. Por lo menos hasta que no ingresen efectivamente el primer tramo del giro en dólares para la semana próxima y se tranquilicen los mercados financieros locales y del exterior", resume el oeprador Fernando Izzo de ABC Cambios.



Además, acota que la City está alerta en conocer si el "MSCI" de Morgan Stanley considerará al país como "emergente", saliendo de ser "fronterizo", como es la categoría actual.



En el mercado secundario de Lebac se operó en el plazo de 9 y 36 días al 40% y la de 162 días al 38% anual. En total se negoció un equivalente en pesos de u$s263 millones.



"El acuerdo con el FMI exige frenar la creación de dinero. Ello implica que ya no se podrá emitir para financiar al Gobierno, ni para comprar dólares y acumular reservas, y también exige reducir el stock de Lebac, para dejar de emitir para el pago de sus intereses", indica el economista Ramiro Castiñeira de Econométrica.

Para agregar que "vale advertir que hoy los intereses de las Lebac son el único factor de creación de dinero, que a tasas de interés del 40% al anualizarlo implica emitir $500.000 millones en intereses. Esta creación de dinero pone un piso de crecimiento de los agregados monetarios del 20% interanual".



Por el lado de los mercados de futuros, en la plaza del OCT-MAE se negociaron u$s234millones y en el Rofex de Rosario se transaccionaron u$s918 millones, de los cuales más del 55% se pactó entre junio y julio con precios a $26,21 y $27, respectivamente, con tasas del 35,8% y 36,2% anual para esos plazos. De esta manera, los futuros bajaron 17 centavos, acompañando la baja del spot.



Para diciembre los negocios en el Rofex ubicaron al tipo de cambio a $30,39.

En sintonía a ello, este martes se difundió en informe mundia FocusEconomics, en el que un grupo de más de 30 analistas y economistas de consultoras y bancos mundiales proyectaron para fin de año que en Argentina el dólar cotizará a un consenso de $26,89. Es decir, este valor implica que habrá una devaluación en todo 2018 de 44,2%.



En tanto, los mismos expertos prevén una inflación para todo el año a 27,4%.