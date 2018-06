Escracharon a Dujovne frente a mansión que tenía inscripta como baldío

Impuestos

12-06-2018 Movimientos sociales instalaron ollas populares frente a la lujosa casona de 282 metros cubiertos, con parque y piscina que el titular de Hacienda había inscripto ante la Ciudad como un baldío

“Si este terreno es un baldío,”, cantaron con bombos y banderas diversos movimientos sociales y autoconvocados que fueron a escrachar al ministro de Hacienda,, hasta su casa, justamente la mansión de 282 metros cubiertos, con parque y piscina que estaba inscripta ante la Ciudad comoMovimientos sociales, como el Evita, y autoconvocados llegaron hasta la esquina de, en el barrio porteño de Belgrano, para repudiar al ministro, pero no pudieron avanzar hasta la vereda de la vivienda debido a un, con más de 60 agentes de la Policía de la Ciudad que se ubicaron en el lugar, con cordones policiales y vehículos de los efectivos que impidieron el paso de los manifestantes hacia la residencia.Con carteles que dicen "Como no tenés parate traemos el desayuno" y al grito de "", los manifestantes apuntaron contra el ministro que negoció el acuerdo stand by con el FMI y resaltaron que se trata de una "situación insostenible". "Nos enteramos de la, que vivía en un baldío pobre y vinimos a visitarlo, le trajimos algo para comer. Pero nos encontramos con que es unay que mientras el ministro nos está pidiendo que nos ajustemos, que no prendamos la estufa en invierno, se ve que él no tiene esos problemas, aunque si tiene otros para declarar las propiedades que tiene", destacó a los medios Rafael, uno de los participantes del escrache.