Casa o departamento: la escalada del dólar también congeló la compra de propiedades en "boca de pozo"

14-06-2018 Muchos de quienes comenzaron a pagar por estos espacios ahora sufren el alza de la moneda estadounidense y negocian con los desarrolladores para no perder la posibilidad de tener su vivienda propia. Aquellos que no lo logran deben "devolver" la propiedad

Sin combustible a medio camino



Cambio de "dueño"



Cambios de expectativas



Laque se inició en mayo significó unEn los, este sector fue un espectador de lujo de la, difícil para otras ramas de actividad peropara el rubro del ladrillo, gracias al impulso de losComo suele suceder en la Argentina, bastaron pocas semanas para que los buenos augurios se esfumaran,y la actividad quedara presa de laEn los bancos hay muchas dudas sobre cómo evolucionará la oferta de créditos. En lo que sí hay certeza es en queen comprometerse a largo plazo, espantados pory unque no encuentra techo.La devaluación no sólo genera serias. También puso en modo "stand by" varias operaciones que estaban a punto de concretarse. Incluso, muchas fueron canceladas.Los referentes del sector señalan que estese sintió en un primer momento en las, pero ahora se extendió a las operaciones en "".Es decir, a aquellas obras en las que el comprador comienza a pagar desde la gestación. Son muchos quienes han apostado a este tipo dey ahora se vendelLos desarrolladores consultados porreconocen que, producto de la inesperada devaluación, "unaque se habían subido a proyectos tuvieron que".Ante la consulta al-ya sea de parte del gestor del emprendimiento o el que lo comercializa-, la respuesta es siempre la misma: ", se me hace cuesta arriba pagar las cuotas"."Tuvimos varios casos en los que las propias partes optaron por, porque a los compradores ya no les quedaba resto para continuar. La devaluación también pega duro en este segmento", indica a iProfesional Alejandra, titular de Covello Propiedades La especialista señala que en estos casos el desarrollador les ofrece a los compradores quedarse con el inmueble a cambio de. Son pocos los casos en que se aplica en su totalidad lapor no poder cumplir con el convenio.Desde ya, esta situación lejos está de ser la ideal para quienes apuntaban a una nueva vivienda, pero la realidad pegó unque algunos prefieren dejar de lado ese sueño a tener que cargar unay que temen más adelante no poder soportar.Covello advierte que este panorama se da sobre todo en desarrolladores que cuentan con mayores posibilidades paraesa propiedad.En cambio, si se trata de(que no tienen armada una cartera de clientes fuerte), se intentay encontrar una salida al conflicto que trajo la crisis del tipo de cambio."Los desarrolladores saben que con unlo más conveniente es salir a buscar un comprador que no dependa tanto de los vaivenes cambiarios", indica Covello.En este marco, lo que comienza a observarse es que losvuelven a ser los, relegando a quienes querían esa vivienda para uso personal.Este grupo reviste una particularidad: en caso de imprevistos, cuenta de antemano con elcomo para proseguir con la operatoria, lo queGermán, director de la consultora especializada Reporte Inmobiliario , también hace referencia a la mayor presencia de. Es decir, de aquellos que adquieren una unidad para luego"Siempre lostuvieron como foco a los que precisaban volcar sus, pero ahora esta tendencia se acentuó al haber mayor temor y ser las cuotas cada vez más altas", señala."Por ejemplo, para un, esa cuota puede llegar hasta los, un valor no apto para cualquiera", añade.Si bien es cierto que se trata de un(es decir que no afecta al núcleo del negocio de las inmobiliarias), los especialistas hacen referencia a un nuevo ítem al que se le debe prestar atención. Sobre todo si se tiene en cuenta que es unSegún señalan a iProfesional, las obras enabsorben, en promedio, un. En el caso del target de mayor poder adquisitivo, ese porcentual se eleva a 20%, ya que pueden afrontar valores más altos y no requieren de tanto crédito.Esto último está comenzando a generar una situación bastante particular: losse están percatando de quedebe estar puesto especialmente, ya que los primeros cuentan con más dinero para enfrentar cambios de contexto como el actual."Por lo general,se trató de un. Es cierto que con la aparición de las nuevas líneas de crédito muchos individuos se inclinaron por esta variante. Pero, en realidad, siempre tuvieron más protagonismo quienes compran para luego hacer un negocio", afirma Picasso.En esta mayor inclinación de desarrolladores hacia un público de buen poder adquisitivo, influye elde manera más marcada.Saben quedel mercado, como la reciente, alteran el normal desarrollo de las ventas, pero que el impacto será menor si la operación se "abrocha" con quienes están pensando en hacerse de una renta futura y "hundieron" su capital para tal fin.En este sentido, según INDEC, else elevó casi 5% en abril respecto de marzo, acumulandoEsto, combinado con la inesperada caída del peso, es un. Más aun para los que tienen poca espalda para "bancar" demoras en el financiamiento por parte de los interesados.Martín, director de la inmobiliaria Toribio Achával, también observa elque trajo la disparada de la divisa estadounidense. Además, destaca elen los potenciales compradores en boca de pozo."En el mercado se observa unaque perjudica el negocio", señala."Por un lado, los desarrolladores tienen que dedicarse a, producto de los problemas que ha comenzado a tener la demanda paraa raíz del dólar ", indica."Por el otro, son más los compradores que están mostrando susrespecto dey sus posibilidades de afrontarlas", especifica Boquete.El especialista cree que tras el sacudón inicial, habrá queen el que sólo la. No obstante, admite que "el temor siempre queda, más aún ante un dólar que pareciera hoy estar lejos de encontrar un techo perdurable".Por lo pronto,hoy día están convalidando losque en muchos casos se piden.Alta inflación , devaluación,a la hora de. Y, por si hiciera falta algo más, los especialistas advierten sobre otro ingrediente: los, que se elevaron 10% y que empujan las cotizaciones más para arriba."Está claro que es un punto clave a tener en cuenta, ya quede un emprendimiento", afirma Alejandra Covello."Si bien la realidad indica que no hay margen para que sigan creciendo, nadie puede asegurar que esto no vaya a ocurrir. Sin dudas,porque termina elevando el precio final del inmueble", expresa.Con este panorama en mente, "losse van ay los orientados a untenderán a", concluye la experta.