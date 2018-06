Cristina Kirchner y Eduardo Feinmann se cruzarán hoy en Tribunales

Politica

13-06-2018 La audiencia está prevista para las 10. Es por una demanda civil que la ex Presidenta le inició al periodista

La ex presidenta y actual senadora nacional Cristina Kirchner tendrá este miércoles una audiencia con el periodista Eduardo Feinmann en un juicio civil que le inició por las críticas durante la emisión del programa "Animales Sueltos", que se emite por América TV.

Fuentes judiciales informaron que el juez Civil Juan Manuel Converset citó a Cristina Kichner, a Feinmann y a sus abogados a una audiencia a las 10 de la mañana en los tribunales de Avenida de los Inmigrantes 1950.

La audiencia entre las partes es para "una conciliación o encontrar otra forma de solución de conflictos que acordarán en la audiencia". Si no hay acuerdo, la causa se abrirá a prueba.

La demanda de la ex mandataria es por daños y perjuicios porque Feinmann la llamó coimera en el programa de televisión "Animales Sueltos". "Me contaron que temen que dentro del entorno de la coimera, digo coimera a la señora porque está imputada por coimas", sostuvo el periodista.

Te puede interesar Lo que viene: por qué Macri "pagará" más por la gobernabilidad y sufrirá el efecto boomerang de polarizar con Cristina Kirchner

Cristina Kirchner y Feinmann tuvieron en agosto de 2016 una primera audiencia con una mediadora. Como no hubo acuerdo, el caso avanzó a la instancia de demanda civil.

"Cristina me dio pena. No quiso dar la cara", manifestó en aquella oportunidad Feinmann al salir de la mediación y ratificó que le hará a la ex presidenta una demanda por "la falsa imputación de ella".

Aclaró que en el programa de televisión él planteó que "no la está acusando", sino que "es la Justicia la que la investiga" a la ex presidente.

"Yo no digo que ella haya recibido coimas. Ojalá que la Justicia no encuentre que ha recibido dádivas. Que una ex presidente haya recibido coimas me daría mucha pena", afirmó.