Por la suba de precios se frena la demanda de autos 0Km en el país

Autos iPro

13-06-2018 En el año los vehículos nuevos aumentaron más de 20% como consecuencia de la devaluación e impacta en el consumo. Las marcas siguen apelando a descuentos para atraer clientes

Te puede interesar JAC Motors, otra marca china importada por Socma, ya está en la Argentina

Lapor eljuega contra las ventas de autos. Desde comienzos de junio se percibe en las concesionariasreflejado en la baja las ventas. "Tenemos unadel orden del 15% contra junio del año pasado", señaló el gerente general de una concesionaria de marca líder a Ámbito Financiero. Hasta este martes, los registros de patentamientos de 0 km mostraban una baja de 3,6% respecto a igual cantidad de días dely de 23% contra mayo último.En la última semana de junio va a haber mucha presión de las fábricas paray pueden mejorar los patentamientos, pero, más allá de eso, la sensación que tienen los vendedores es que, sin duda, es elpara convencer a los clientes desde la asunción de Mauricio Macri. Para hacerlo, se sigue apelando a lasque en algunos casos supera el 10% del precio de lista. De esta manera, las redes de concesionarias logran cumplir con los objetivos de ventas que fijan las fábricas. "Aún con los, la demanda no es la misma de fines del año pasado. Ahora, que comienza el Mundial, me imagino que la gente va a estar con la cabeza en otra parte", señalaron al matutino desde otra agencia. La explicación de esta retracción del consumo se encuentra en eldesde comienzos de 2018 como consecuencia de la suba del dólar. Los precios crecieron más de 20% en estos seis meses y, pese a eso, no trasladaron todavía la