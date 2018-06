El 28% del consumo de medios será móvil en 2020

Tecnología

13-06-2018 Un estudio pronostica cómo la cantidad de tiempo que las personas asignan a diferentes medios se modificará entre 2018 y 2020

Los dispositivos móviles transforma el consumo global de los medios, según revela el estudio Media Consumption Forecasts, elaborado por Zenith, que estudia la variabilidad de los patrones del consumo de medios desde 2011.

El estudio pronostica cómo la cantidad de tiempo que las personas asignan a diferentes medios se modificará entre 2018 y 2020, en 63 países de todo el mundo.

El 24% del consumo de medios en todo el mundo será móvil en 2018, frente al 5% en 2011, y se estima que esta proporción alcance el 28% en el 2020.

Esto obliga a las marcas a transformar la forma en que trabajan. Habrá que planificar las comunicaciones en todos los medios, centrándose menos en los canales y más en la mentalidad global de consumo.

Los periódicos y revistas también se han visto afectados por esta nueva transformación: el tiempo dedicado a su lectura ha disminuido en un 45% para los periódicos y en un 56% para las revistas entre 2011 y 2018 en publicaciones impresas.

En cambio, el tiempo dedicado a leer periódicos y revistas online, al estar incluido en el dato total de Internet, se compensa el tiempo que han perdido en su formato impreso.

La televisión y la radio siguen los mismos pasos pero no en la misma escala. El tiempo que pasamos viendo la televisión se ha reducido un 3% entre 2011 y 2018, mientras que el tiempo dedicado a escuchar radio se redujo en un 8%.

Sin embargo, debido a la dura competencia de plataformas como YouTube o Spotify, los canales de televisión y las emisoras de radio han ganado audiencias online al mismo tiempo que las han perdido fuera de ese ámbito.

El estudio también recoge que el móvil jugará un papel muy relevante en su posicionamiento en la creación de respuestas directas o en la comunicación one to one.

Por la rápida expansión del móvil y el uso diario de Internet, se estima que la persona invertirá de promedio 479 minutos al día consumiendo medios este año, un 12% más que en 2011.

También se prevé que, en 2020, la cifra de consumo alcanzará los 492 minutos al día. Además, el tiempo que actualmente se pasa en el cine ha aumentado también un 3% entre 2011 y 2018.