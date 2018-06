WhatsApp avisará de los mensajes reenviados para evitar el spam

Tecnología

13-06-2018 Esta novedad en fase beta de la aplicación que permitirá identificar de forma inequívoca qué mensajes provienen de una conversación ajena

Como servicio de mensajería masivo,cuenta también con los males típicos de la comunicación 2.0. Entre ellos, el abuso sistemático de la plataforma por parte de personas, organizaciones y empresas que se dedican a poblarla de mensajes basura, o “”, orientado a viralizar sus productos, ideas o engaños. Facebook quiere librar batalla a este problema y acaba de lanzar una novedad en fase beta quequé mensajes provienen de una conversación ajena, es decir, qué mensajes se han reenviado tal cuál, siguiendo una cadena, desde otro chat.Aunque ahora mismo la novedad solo es visible entre algunos usuarios -los que forman parte dely, por ende, reciben antes las actualizaciones de la aplicación - pronto será una realidad para el resto de usuarios en todas sus versiones. No se trata de una nueva función opcional: no es posible desactivarlo y funcionará del mismo modo para todos los usuarios. Cada vez que alguien reenvíe un mensaje que ha recibido, sea, el destinatario de este texto lo verá marcado con el título “Reenviado”. Ni el autor de la cadena ni el que la ha reenviado verán ningún tipo de señal, solo el recipiente. De este modo, cada vez que se recibase sabrá identificarlo y, supuestamente, actuar con más cautela a la hora de decidir qué hacer con el mensaje, evitando el reenvío en muchas ocasiones. Al fin y al cabo, se comprobará que no se trata de un texto original y, por tanto, no ofrecerá las mismas garantías de confianza.