Diputada advirtió que despenalización del aborto promoverá el tráfico de "cerebros e hígados de fetos"

Politica

13-06-2018 El debate por el proyecto de despenalización del aborto sumó discursos de todo calibre. La puntana Ivana Bianchi sorprendió con sus argumentos

La diputada, enrolada en la, participó del debate por la despenalización del aborto y sorprendió al recinto con unAl intentar fundamentar su postura en contra del proyecto, señaló que, de aprobarse la ley , se estaría motivando el ""."Si se da este proyecto, se podrían realizar tercerizaciones de las prestaciones del servicio. Esto llevaría a. Por ejemplo, en Estados Unidos, hay uy era financiada con subsidios por el Estado. Después de varias denuncias los subsidios les fueron quitados", esbozó Bianchi.Y agregó: "en donde una doctora de esa empresa dice 'somos muy buenos para conseguir el pulmón, el corazón, el cerebro o el hígado, porque no aplastamos esas partes, presionamos por arriba y por abajo para sacar esas partes íntegras'. Y se puede pagar hasta 100 dólares cada feto. Lo mismo ocurre en el Reino Unido. También hay"."Por eso me pregunto: ¿, van a ir a bolsas, van a ir a investigación, van a ser comercializados?", inquirió Bianchi."Todos sabemos que. La primera es la mujer, que va a ser herida en su cuerpo y también en su alma; los segundos, los niños no nacidos;que no se quieren hacer cargo y los lobistas empresariales abortistas", sostuvo la diputada puntana.