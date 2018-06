La amenaza de Carrió a Cambiemos tras la aprobación del aborto legal: "La próxima rompo"

Politica

14-06-2018 Había llegado al debate alrededor de las 3 de la mañana, minimizó la importancia del proyecto y tildó la marcha a favor como "indigenismo urbanista"

"Represento a una parte de la sociedad que me ha votado, respeto las otras posiciones. Solo quiero decir que he estudiado durante 40 años este tema, no he hablado para preservar la unidad de Cambiemos", afirmó la diputada Elisa Carrió apenas culminó la votación por la legalización del aborto en la Cámara Baja.

Abucheada y criticada por muchos de sus pares decidió levantarse y abandonar el recinto, visiblemente enojada. Cuando todavía estaba caminando entre las bancas rumbo a la salida, se dio vuelta y le dijo a los representantes de la alianza de Gobierno: "A todo Cambiemos, ¡la próxima rompo!". Mientras, Daniel Lipovetzky (PRO) empezaba a leer las modificaciones en particular al proyecto aprobado por 129 votos afirmativos contra 125 negativos.

También se cruzó con los legisladores del FPV: "Ganen la elección", les dijo.

Las primeras palabras de la cofundadora de Cambiemos tuvieron lugar en un contexto de gritos y reclamos contra ella.

Te puede interesar Hay preocupación en Cambiemos por desplome de la imagen positiva de María Eugenia Vidal

Previamente, Carrió (Coalición Cívica) había afirmado que el debate del proyecto sobre la legalización del aborto "no es histórico", sino que "es trivial".





En los pasillos del Palacio Legislativo, la diputada de Cambiemos , que llegó al debate alrededor de las 3 de la mañana, insistió en minimizar la importancia del debate y tildó a la movilización callejera a favor del proyecto como "indigenismo urbanista". "A mí no me da el conocimiento ni la erudición. No lo puedo resolver, Pero acá todo el mundo sabe mucho: periodistas, actores… pídanles a ellos.", dijo para justificar por qué no habló en el recinto sobre el tema.