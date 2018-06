AdBlock Plus bloqueará ahora el seguimiento de las redes sociales

Tecnología

14-06-2018 Estos botones permiten a los sitios rastrar y crear “perfiles ocultos”, aunque no se haga clic ni se inicie sesión en ninguno de ellos

Los bloqueadores de anuncios han estado dando quebraderos de cabeza a los marketeros de todo el mundo desde hace bastante tiempo. Si hay uno que viene a la cabeza cuando se trata de ellos es, con el que millones de personas a nivel global evitan ver publicidad mientras navegan. Ahora, este plugin ha anunciado que se podrá utilizar también ahora en las redes sociales . AdBlock Plus ha incluido nuevas herramientas para bloquear el seguimiento a través de los botones de las redes sociales . Estos botones permiten a los sitios rastrar y crear “”, aunque no se haga clic ni se inicie sesión en ninguno de ellos. De esta forma, los consumidores podrán desactivar dichos botones sin tener que abstenerse de utilizar las redes sociales. Este nuevo movimiento del popular bloqueador de anuncios responde a una preocupación generalizada: el seguimiento que las redes sociales, especialmente Facebook , realizan de sus usuarios. Una preocupación que no ha hecho más que aumentar en los últimos tiempos, tras el estallido del escándaloAdBlock Plus ofrece a todas aquellas personas preocupadas por su privacidad que no son capaces de desconectar de Facebook una alternativa. Ahora bien, para poder hacerlo, los usuarios deberán utilizarpara navegar por la red. Durante su WWDC (Worldwide Developers Conferens),ya anunció la inclusión de un sistema bastante similar al que propone el bloqueador de anuncios, que vendría instalado de serie en Safari, el navegador de la compañía de Cupertino. “¿Saben que estos botones o estos campos de comentarios también siguen sus pasos? Y este año vamos a terminar con esto“, expresó, senior vice president of Software Engineering de Apple, durante su presentación.