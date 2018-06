El mundo se cautivó por la voz de una niña de 13 años a la que llaman "la nueva Janis Joplin"

Una niña de 13 años cautivó a todo el mundo por su voz en el programa de talentos estadounidense "America's Got Talent" al interpretar "Hard to handle", de Otis Redding, conocido como "el Rey del Soul".

Courtney Hadwin se presentó ante el jurado como "un poco nerviosa", por lo que la ex Spice Gir Mel B, una de los jueces, le dijo que era "totalmente comprensible". Luego le recomendó no pensar "en toda esta gente ni en este escenario tan grande".

Poco después, comenzó a sonar la música y la niña comenzó a cantar y bailar sorprendiendo a todos los presentes. "¡Oh, Dios mío!", gritó Mel B cuando escuchó la prodigiosa voz de la jovencita.

El resto del jurado también quedó cautivado: el conductor y actor Howie Mandel; el productor discográfico Simon Cowell (también jurado de la versión británica de "Got Talent"); y la actriz y modelo Heidi Klum.

Mandel se puso de pie y estalló en aplausos, como el resto del público. "¡Oh Dios mío! No eres de este planeta, eres de otra tierra. ¡Eres la nueva Janis Joplin!", completó el juez, quien no dudó en presionar el botón dorado que transportó directamente a la final del certamen a la pequeña Courtney.

Muchas otras celebridades también celebraron la actuación en Twitter, como la actriz Sharon Stone, los cantantes Kechi Okwuchi y Blue Hamilton, y el cineasta español Rodrigo Cortés. También la cuenta oficial de Otis Redding, el cantante de la canción original, manejada por su entorno ya que el artista falleció en 1967.

Hasta la propia Courtney afirmó en su Twitter: "

Thank you so much for all the lovely comments and support still hasn't sunk in yet thank you to the judges tyra and the full @AGT @nbc team #AGT #DREAMS pic.twitter.com/XaLLCX5tIV