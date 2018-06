La novia argentina de Cristiano Ronaldo se burla de Chile por quedar afuera del Mundial

Recreo

14-06-2018 Georgina Rodríguez, pareja del portugués, publicó una broma viral en referencia a la ausencia del conjunto trasandino en la Copa del Mundo

La, pareja de uno de los mejores futbolistas del planeta,, publicó unaque hace referencia a la ausencia deen la, que comenzó este jueves.

A pesar de su perfil bajo -buscó siempre estar fuera de escena-, esta vez llamó la atención su posteo en su cuenta de Instagram, en el que se burla mediante una broma viral, del conjunto trasandino.

"Se necesita mesero con experiencia. De preferencia, chileno, para que no se me distraiga con el Mundial", se lee en la pizarra de un restaurant. La broma -como tantas otras en el mismo sentido- estuvo circulando por las redes sociales. El posteo de la argentina no pasó desapercibido.

Chile obtuvo las últimas dos Copas América, venciendo a la Argentina las dos veces.