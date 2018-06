Por tercera vez, Telecom Argentina suspende la búsqueda de fondos en los mercados para financiar inversiones

Negocios

14-06-2018 En abril anunció la emisión de títulos para el 3 de mayo. Luego, postergó la decisión para el 14 de junio y ahora avisó que lo hará el 25 del mismo mes. La operadora de telecomunicaciones y dueña de Cablevisión intenta financiar sus planes de inversión con fondos frescos, hasta ahora sin éxito

El acuerdo con elno parece haber alcanzado no sólo para frenar lanegativas sobre el futuro de la economía argentina y contener la devaluación delfrente al peso, sino tampoco para permitir a las empresas locales volver a tener la posibilidad de obtener fondos en los mercados local e internacional. Por el contrario, la mayoría mantiene la obligación depara sus proyectos de inversión. Esta jornada, mientras el dólar volvía a tocary se multiplicaban los rumores de renuncias en el gabinete económico y en el, se conocieron dos casos que dan cuenta de esta preocupante realidad para compañías que pretenden utilizarfinancieros para garantizar la puesta en marcha de nuevos proyectos o también elcontraída antes de la crisis cambiaria y el pedido de auxilio del Gobierno al organismo que preside la francesa Christine Lagarde. Un caso es el de, que por segunda vez tuvo que suspender la emisión de Obligaciones Negociables (ON) por hasta u$s500 millones (ampliables a), que había anunciado el 18 de abril. Tienen un plazo de entre 7 a 10 años y forman parte de un programa mayor por hasta u$s3000 millones y cuyosson el ICBC; Citigroup; Morgan Securities; HSBC Securities y Santander Investments.Inicialmente, la fecha de colocación había sido pactada para el. Luego, fue extendido hasta ely ahora se amplía hasta el. En todos los casos, desde la compañía admiten que las sucesivas prórrogas se deben a la situación detanto del mercado local como de los internacionales. En ambos casos, no están dadas las condiciones para endeudarse ya que las tasas que se ofrecen no son favorables. Sin embargo, el freno de Telecom no es una, porque son varias las empresas argentinas que podrían enfrentar serias dificultades para hacerse de fondos en el mercado de capitales debido a la. Es el mismo caso de, que opera en la provincia de Mendoza y que está integrada por capitales nacionales y su principal accionista es la Cooperativa de Seguros Triunfo Limitada. Sus propietarios llevaron a cabo unaextraordinaria de tenedores de ON Serie 1 para considerar la modificación del plazo de vencimiento de estos títulos, prorrogando la fecha hasta el. Del mismo modo,pospuso en marzo la oferta pública de acciones en la Bolsa local por hasta u$s210 millones, también debido a la "volatilidad de los mercados". En la lista también se encuentra, que pospuso su OPA en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en Nueva York hasta nuevo aviso, mientras que otras empresas debieron reducir sus precios de colocación inicial para no fracasar, como son los casos dey Corporación América Airport.