La comida callejera ahora es asiática y Koko Bao Bar lo sabe

Recreo

14-06-2018 Fascinados por la comida callejera de esta región decidieron abrir un local en el cual recrear sus sabores y cautivar los paladares porteños

En lo que de afuera parece ser una pequeña casa blanca se encuentra Koko Bao Bar, una nueva propuesta gastronómica para probar la comida callejera de Asia con una vuelta de tuerca. Sentada en una de las pocas mesas que hay puedo ver a Mateo, uno de sus dueños, charlando con el cocinero y probando las salsas para asegurarse que estén perfectas. La idea, me cuenta, surgió después de un viaje de un mes y medio por el Sudeste Asiático, en el cual se enamoró de su comida. "Probé la comida callejera de todos los lugares que visité y me encantó, no le tuve miedo a nada" me cuenta. Cuando volvió, no encontró donde revivir esos sabores que lo habían marcado en su viaje y decidió recrearlos para que cualquiera pueda probarlos sin tener que viajar miles de kilómetros.

Como su nombre lo dice, el caballo de batalla de Koko son sus baos-pancitos hechos al vapor y rellenos- de los cuales ofrecen seis variedades y salen con papas en doble cocción. Las estrellas son el de panceta, que se marina toda la noche para después pasar por ocho horas de cocción y el de pollo frito, marinado al estilo Taiwanés y apanado en panko con pickles y sweet chilli.

También tienen una sección de platitos, en donde vas a encontrar comidas de varias partes de Asia. Yo probé las gyozas, un plato típico de China, que sale con una salsa de eneldo riquísima y los calamares panko, que vienen con una salsa de miso que si pudiera me la llevaría a mi casa para ponerle a todo. Si estás para algo más power, podés optar por los fideos Japoneses soba, que vienen con calamares estrellados, langostinos, salsa de miso, maní y huevo poche o por el curry, una especia que está presente en casi todas las cocinas Asiáticas y que acá sale con pollo, leche de coco, cilantro y arroz. Una caricia al alma para estos días fríos de Invierno.

Si sos de los míos y no podés terminar una comida sin algo dulce en Koko siempre hay dos postres del día. Yo probé el flan de coco con crema y la cheesecake de lima porque uno no es suficiente para satisfacer mi paladar goloso.

Para tomar hay varias etiquetas de vinos, sake (infaltable), cerveza de la casa, Gin Tonic y, por supuesto, gaseosas y agua.

La cocina Asiática está de moda y Koko es una parada obligatoria.

Te puede interesar Video: le negaron más cerveza en un vuelo, armó un escándalo y ahora enfrenta 20 años de prisión

Koko Bao Bar

Arévalo 1470

Martes a Sabado de 12:00 a 15:00 hs y 18:30 a 23:30 hs

AMBIENTE: BUENO

COMIDA: MUY BUENA

ATENCIÓN: EXCELENTE